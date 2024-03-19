"Большое количество сел": власти Белгородской области РФ объявили масштабную эвакуацию (видео)

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, более 9 тысяч детей расселят по областям России, при этом принято решение об отселении жителей из приграничных населенных пунктов.

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Власти Белгородской области приняли решение об отселении россиян из приграничных сел региона, а также эвакуации детей из областного центра из-за продолжающихся обстрелов. Об этом во вторник, 19 марта, на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает агентство ТАСС.

Гладков объявил об эвакуации около 9 тысяч детей в другие регионы Российской Федерации. По словам Гладкова, большое количество сел уже было эвакуировано, и в настоящее время планируется перевезти детей из Белгорода.

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22-го (марта. — Ред.) — 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена", — заявил Гладков

Обстрел Белгорода 19 марта

19 марта, согласно данным Минобороны РФ, Белгород и область якобы были атакованы с применением реактивной системы залпового огня "Вампир". Дежурные средства ПВО якобы успешно перехватили девять снарядов в воздухе.

Местные жители делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями последствий обстрелов — пострадали дома и автомобили. В результате последнего обстрела в поселке Разумное, по сообщения российских властей, якобы пострадали три человека, включая 14-летнего подростка и его мать, которые получили серьезные ранения.

Гладков также отметил разрушения, вызванные обстрелами в поселке Разумное, включая повреждения жилых домов, автомобилей, а также зданий школы и детского сада.

Напомним, в аналитике о предыдущих ударах по РФ, которые произошли с сентября 2023 по февраль 2024, эксперты насчитали 18 ударов: взрывалось на НПЗ, нефтебазах и нефтяных терминалах.

Напомним также, президент РФ Владимир Путин прокомментировал на бои, которые ведут бойцы Легиона "свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" на территории Курской и Белгородской областей. Глава государства заявил, что ПВО России якобы отражает до 95% атак.