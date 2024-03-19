Густой дым и горящие автомобили: в Белгороде прозвучали новые взрывы, детали (видео)

По данным вражеского Министерства обороны, огонь по региону якобы вели украинские военные из РСЗО RM-70 "Вампир". Местные медиа делятся кадрами с последствиями взрывов.

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Уже несколько недель в российской Белгородской области достаточно неспокойно из-за регулярных обстрелов. Утром 19 марта взрывы прозвучали снова, о чем написали в местном Telegram-канале "Жесть Белгород".

Сначала в 09:34 появилось сообщение от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который предупредил местных жителей о ракетной опасности. Россиян призвали не подходить к окнам и по возможности пройти в укрытие. Спустя практически 20 минут угроза якобы миновала.

При этом о последствиях атаки на момент публикации материала он умолчал, а вот в местных медиа не только рассказали о взрывах, но и показали их последствия.

Отмечается, что в Белгородском районе после громких взрывов в небо начал подниматься столб густого черного дыма. Также были данные о том, что в регионе горят дома и транспортные средства, однако подтверждений тому, что это произошло в результате атаки не прозвучало.

В Министерстве обороны России в свою очередь заявили о том, что к атаке по Белгородской области якобы причастна Украина и военным "удалось пресечь эту попытку".

"Около 10.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО уничтожены в воздухе девять реактивных снарядов над Белгородской областью", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 марта сообщалось, что Белгородская область якобы подверглась атаке. По региону ударили из различного вида вооружения. В частности, применили БпЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

18 марта в Воронеже, Белгороде и в Крыму жаловались на атаку БПЛА и громкие звуки в небе. В течение дня сообщений об угрозе для регионов было несколько.