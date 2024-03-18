БпЛА залетел в цех завода "Энергомаш" в Белгороде, — росСМИ (фото)

Губернатор сообщает, что 8 БпЛА атаковали два промышленных предприятия в регионе, а также, что пропал свет в двух населенных пунктах.

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В российском Белгороде вечером 18 марта фиксируют атаки БПЛА и обстрелы. Один из БпЛА якобы залетел прямо в цех местного завода по производству котельного оборудования "Энергомаш".

"Предварительно есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий в Белгороде", — пишет местный телеграм-канал "Жесть Белгород".

Российские СМИ пишут, что была атака несколькими беспилотниками на одно из предприятий в Белгороде.

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"Военнослужащие Росгвардии уничтожили беспилотники ВСУ, которые пытались атаковать одно из предприятий в Белгородской области", — проинформировало издание ТАСС.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков атаку на предприятие тоже подтвердил и традиционно доложил об успешной работе российской ПВО.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль", — написал он.

Также губернатор Белгородщины заявил, что в результате атаки исчез свет в двух населенных пунктах региона.

"Повреждена линия электропередачи. Без света частично остаются абоненты двух населенных пунктов: Разумное и Крутой Лог. Аварийные службы в ближайшее время начнут ликвидацию последствий", — отметил он.

Напомним, что 16 марта МО РФ сообщило, что Белгородская область 16 марта подверглась атаке. По региону ударили из различного вида вооружения . В частности, применили БпЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

15 марта Белгород в России обстреляли из РСЗО, в результате чего пострадали два человека и есть разрушения. Однако Минобороны России заявило об успешной работе противовоздушной обороны.