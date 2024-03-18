БпЛА залетів у цех заводу "Енергомаш" у Бєлгороді, — росЗМІ (фото)

Губернатор повідомляє, що 8 БпЛА атакували два промислові підприємства в регіоні, а також, що зникло світло у двох населених пунктах.

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У російському Бєлгороді ввечері 18 березня фіксують атаки БпЛА й обстріли. Один із БпЛА нібито залетів просто в цех місцевого заводу з виробництва котельного обладнання "Енергомаш".

"Попередньо є пошкодження на території одного з промислових підприємств у Бєлгороді", — пише місцевий телеграм-канал "Жесть Белгород".

Російські ЗМІ пишуть, що була атака кількома безпілотниками на одне з підприємств у Бєлгороді.

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"Військовослужбовці Росгвардії знищили безпілотники ЗСУ, які намагалися атакувати одне з підприємств у Бєлгородській області", — проінформувало видання ТАСС.

Губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков атаку на підприємство теж підтвердив і традиційно доповів про успішну роботу російської ППО.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Бєлгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень і вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль", — написав він.

Також губернатор Бєлгородщини заявив, що внаслідок атаки зникло світло у двох населених пунктах регіону.

"Пошкоджено лінію електропередачі. Без світла частково залишаються абоненти двох населених пунктів: Розумне та Крутий Лог. Аварійні служби найближчим часом розпочнуть ліквідацію наслідків", — зазначив він.

Нагадаємо: 16 березня МО РФ повідомило, що Бєлгородська область 16 березня зазнала атаки. По регіону вдарили з різного виду озброєння. Зокрема, застосували БпЛА літакового типу, тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

15 березня Бєлгород у Росії обстріляли з РСЗВ, у результаті чого постраждали дві людини та є руйнування. Проте Міноборони Росії заявило про успішну роботу протиповітряної оборони.