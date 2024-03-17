Легіон "Свобода Росії" показав взяття адміністрації селища на Бєлгородщині (відео)

Бійці Легіону розгорнули свій прапор на тлі будівлі і зірвали прапори, що висіли на адміністрації Горьковського.

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Легіон "Свобода Росії" показав кадри взяття адміністрації селища Горьківський у Бєлгородській області, опублікувавши відповідні кадри у своєму телеграм-каналі.

"Відмінна спільна робота РОС з ічкерійськими добровольцями!" — свідчить підпис під роликом.

Крім того, бійці пожартували над кремлівськими пропагандистами.

"За наказом кураторів Заходу, на гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьківське, Бєлгородської області", — додали вони.

На записі повстанці підходять до будівлі адміністрації селища, а потім позують біля неї з прапором "Легіону". Закінчується відео тим, що вони зірвали прапори з будівлі і пішли геть. Таким чином вони підтвердили напевно, що селище під їхнім контролем.

Раніше "Сибірський батальйон" повідомляв про взяття населеного пункту спільно з чеченськими добровольцями і РДК. Бійці позували, стоячи на російському прапорі з табличкою адміністрації Горковського в руках. На той момент ідентифікувати їх місцерозташування за фото було неможливо.

Зі свого боку, оборонне відомство РФ ніяк не коментує ситуацію, хоча й відзвітувало кілька разів про припинення атаки українських безпілотників по об'єктах у Російській Федерації.

Раніше Фокус писав, що вночі українські БПЛА атакували НПЗ у місті Слов'янськ-на Кубані в Краснодарському краї. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, на гасіння якої залучили 83 людини і 25 одиниць техніки. За останній час спецслужби України атакували вже 12 російських НПЗ.