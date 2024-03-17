Захопили адмінбудівлю: повстанці заявили, що зайшли в ще одне селище під Бєлгородом (фото)

Як підтвердження бійці опублікували знімок із таблицею з будівлі адміністрації Горьковського. У Міноборони РФ ситуації поки не коментують.

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Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли в населений пункт Горьковський на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації. Про це у своєму телеграм-каналі повідомили представники "Сибірського батальйону".

На опублікованому фото бійці стоять із табличкою адміністрації та на російському прапорі. Де саме зроблено знімок, невідомо, оскільки нічого, окрім людей і дерев на задньому фоні, не розгледіти.

Горьківський розташований у Грайворонському районі на заході Бєлгородської області, у південно-східній частині Грайворонського району. Станом на 1 березня 2024 року чисельність постійного населення селища становила 413 осіб.

На звільнення населеного пункту вже відреагувала Вікіпедія, де сказано, що з 17 березня 2024 року вона перебуває під контролем батальйону "Сибір".

У Вікіпедії вже з'явилося цікаве уточнення Фото: скрін

У російському Міноборони заяву повстанців поки що ніяк не прокоментували.

Напередодні бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" і "Сибірського батальйону" публічно звернулися до президента РФ Володимира Путіна. Вони назвали президентські вибори в Росії "повним фарсом", заради якого народ заганяють на виборчі дільниці "під бомби і артилерійські снаряди", і покликали главу Кремля "на розмову".

Крім того, "РДК покликали на розмову і губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони захопили в полон 25 російських військовослужбовців і кількох із них готові їх віддати.

Раніше Фокус писав, що РДК попередив росіян про нові атаки і порекомендував евакуюватися жителям населених пунктів, які стали зоною бойових дій.