"Виключно через твої амбіції": бійці РДК та ЛСР звернулись до Путіна з пропозицією (відео)

Російські добровольці пояснили, як президент може зупинити страждання мирних людей. Вони підкреслили, що вибори у РФ — це "повний фарс".

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Бійці "Російського добровольчого корпусу", Легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону" публічно звернулись до президента РФ Володимира Путіна. Відповідне відео опублікували у соцмережах.

Добровольці підкреслили, що увесь світ спостерігає, як Бєлгородська та Курська області перетворились на зону активних бойових дій. Водночас місцева адміністрація перешкоджає евакуації мирних мешканців.

"У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати й гинути мирні люди. Ми закликаємо тебе припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій", — звернулись до Путіна бійці.

Вони назвали президентські вибори у Росії "повним фарсом", заради якого народ заганяються на виборчі дільниці "під бомби та артилерійські снаряди".

"Ти давно втратив свою легітимність, а за нинішніх обставин зникла навіть видимість виборчого процесу. Всім очевидно, що Росії потрібні негайні та докорінні зміни", — підкреслили у підрозділах.

Добровольці пояснили, що Росії потрібна "глибока трансформація відносин влади з народом" та "відверта розмова про нові й справедливі суспільні правила". Однак Путіну запропонували "розмову", якщо він готовий говорити про майбутнє РФ без диктатури та авторитаризму.

"Якщо в тебе ще збереглися мужність і відповідальність — виходь з нами на зв'язок зручним для тебе способом", — додали бійці.

Нагадаємо, легіон "Свобода Росії" анонсував масований обстріл Бєлгорода. Усіх, хто не встиг виїхати з регіону, закликали сховатись в укриттях.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" запропонували губернатору Бєлгородської області В’ячеславу Гладкову зустріч та розмову. Добровольці захопили у полон 25 російських військовослужбовців, і декількох з них готові віддати.