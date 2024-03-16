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Політика Російсько-українська війна

Ніяких різких заяв: як Захід сприйматиме Путіна після виборів, — експерт (відео)

Володимир Путін, президент РФ, фото
Фото: РИА Новости | Володимир Путін

Як розповів політолог Володимир Фесенко, Захід обмежиться тим, що просто не визнаватиме голосування на тимчасово окупованих територіях України.

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Захід не робитиме жодних різких заяв щодо результатів виборів у Росії. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в коментарі "24 каналу".

За його словами, Захід обмежиться тим, що просто не визнаватиме голосування на тимчасово окупованих територіях України. При цьому західні політики розуміють, що мають справу з диктатором.

"Усі на Заході розуміють, що Путін не є демократичним лідером. Процедура голосування не є демократичною. Політична система в Росії не є демократичною. Але їм доводиться мати справу з диктатором", — сказав політолог.

Експерт сказав, що наразі Володимира Путіна сприймають тільки в обмеженому форматі. Глава Кремля не може вести повноцінну зовнішньополітичну діяльність. Однак більшою загрозою для нього є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

"Він побоюється їздити в країни Заходу і ті держави, які визнають юрисдикцію МКС. Він обмежений у своїх міжнародних правах", — сказав він.

Фесенко сказав, що з Путіним все-таки змушені мати справу, оскільки Росія — це ядерна держава. Багато політиків бояться ядерної війни.

"Не треба формувати ілюзії, що країни Заходу перестануть визнавати Путіна. Коли буде потрібно — з ним матимуть справу", — сказав він.

Політолог заявив, що Росія — це не єдина недемократична країна у світі. Як приклад він навів Китай. Минулого року президент США Джо Байден зустрічався з главою КНР Сі Цзіньпіном, хоча перед цим називав його не демократичним лідером.

"Проте вони з ним (Сі Цзіньпіном, — ред.) контактують, тому що він керує Китаєм", — сказав Фесенко.

Володимир Фесенко про вибори в Росії (дивитися з 16 хвилини)

Нагадаємо, Путін похвалився кількістю ракет і снарядів, які "збиває" російська ППО. Російський президент звинуватив Україну в спробі зірвати "вибори" і "залякати населення", а також заявив, що атаки на Курську і Бєлгородську області не залишаться без відповіді.

Також глава Євроради Шарль Мішель уже привітав Путіна з перемогою на "виборах". Він заявив, що не може назвати президентські вибори в РФ демократичними.