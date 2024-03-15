Путін похвалився кількістю ракет та снарядів, які "збиває" російська ППО

Російський президент звинуватив Україну у спробі зірвати "вибори" і "залякати населення", а також заявив, що атаки на Курську та Бєлгородську області не залишаться без відповіді.

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Російська протиповітряна оборона нібито відбиває близько 95% атак зі сторони України. Таким оптимістичним показником "збиття" поділився президент Володимир Путін з членами Ради безпеки Російської Федерації під час відеозустрічі у п'ятницю, 15 березня, фрагмент якої опублікувало інформагентство "РИА Новости".

Путін поскаржився, що в перший день так званих "виборів" Україна нібито здійснила удари у низці прикордонних областей РФ з метою "зірвати процес голосування і залякати населення".

"Близько 95% ракет та снарядів противника знищуються нашими засобами ППО", — запевнив президент Росії.

Він додав, що "Києву не вдасться завадити виборам у РФ за допомогою диверсійних атак".

"Кого вони вирішили залякати? Російський народ? Багатонаціональний народ Росії? Такого не було і впевнений, ніколи не буде", — сказав Путін і наголосив, що атаки на Курську та Бєлгородську області не залишаться безкарними.

Нагадаємо, 15 березня у Бєлгородській області через прильоти та ракетну небезпеку на деяких виборчих дільницях призупиняли голосування. У Міноборони РФ повідомили про нібито успішну роботу ППО.

У перший день так званих "виборів" президента РФ у низці російських міст, а також на тимчасово окупованих територіях України зафіксовані випадки навмисного псування скриньок із бюлетенями або іншого майна на виборчих дільницях. У Московській області жінка підпалила кабінку для голосування. У Санкт-Петербурзі дівчина кинула коктейль Молотова на ґанок школи, де розташовані дві виборчі дільниці.