Никаких резких заявлений: как Запад будет воспринимать Путина после выборов, — эксперт (видео)

Как рассказал политолог Владимир Фесенко, Запад ограничится тем, что просто не будет признавать голосование на временно оккупированных территориях Украины.

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Запад не будет делать никаких резких заявлений относительно результатов выборов в России. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в комментарии "24 каналу".

По его словам, Запад ограничится тем, что просто не будет признавать голосование на временно оккупированных территориях Украины. При этом западные политики понимают, что имеют дело с диктатором.

"Все на Западе понимают, что Путин не является демократическим лидером. Процедура голосования не является демократической. Политическая система в России не является демократической. Но им приходится иметь дело с диктатором", – сказал политолог.

Эксперт сказал, что на данный момент Владимира Путина воспринимают только в ограниченном формате. Глава Кремля не может вести полноценную внешнеполитическую деятельность. Однако большей угрозой для него является ордер на арест от Международного уголовного суда.

"Он опасается ездить в страны Запада и те государства, которые признают юрисдикцию МУС. Он ограничен в своих международных правах", — сказал он.

Фесенко сказал, что с Путиным все-таки вынуждены иметь дело, поскольку Россия – это ядерная держава. Многие политики боятся ядерной войны.

"Не надо формировать иллюзии, что страны Запада перестанут признавать Путина. Когда будет нужно – с ним будут иметь дело", — сказал он.

Политолог заявил, что Россия — это не единственная недемократическая страна в мире. В качестве примера он привел Китай. В прошлом году президент США Джо Байден встречался с главой КНР Си Цзиньпином, хотя перед этим называл его не демократическим лидером.

"Тем не менее, они с ним (Си Цзиньпином, — ред.) контактируют, потому что он руководит Китаем", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко о выборах в России (смотреть с 16 минуты)

Напомним, Путин похвастался количеством ракет и снарядов, которые "сбивает" российская ПВО. Российский президент обвинил Украину в попытке сорвать "выборы" и "запугать население", а также заявил, что атаки на Курскую и Белгородскую области не останутся без ответа.

Также глава Евросовета Шарль Мишель уже поздравил Путина с победой на "выборах". Он заявил, что не может назвать президентские выборы в РФ демократическими.