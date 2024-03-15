Всеросійська комедія 17 березня: навіщо Путіну потрібне переобрання президентом

Related video

Проводячи ці абсурдні вибори, Путін, насправді, вирішує відразу кілька завдань.

По-перше, Путін показує правлячій групі, своєму оточенню, що їм не слід сподіватися на Наступника або на еволюцію і політичний транзит режиму абсолютної влади Путіна. Влада в Росії, як і війна проти України, залишається в руках Путіна до його смерті.

По-друге, вічні перевибори до 2036 року — це плебісцит його війни з Україною. Путін хоче показати, що населення Росії підтримує війну, а не відкидає її. Люди готові й далі терпіти і жертвувати своїми життями заради агресивних планів Путіна.

Путіну потрібне всенародне схвалення війни в Україні

По-третє, рутина фальшивих перевиборів Путіна збігається зі страшною рутиною війни і свідчить про згасання політичного життя в Росії. Водночас проведення формальних перевиборів на безальтернативній основі під час реальної війни створює ілюзію нормальності політичного життя в Росії. Перманентна уповільнена війна стає нормою життя російської держави.

Ба більше, одразу після цих формальних виборів путінська пропаганда доводитиме, що ці вибори в Росії — приклад демократії під час війни, а от Україна ніяк не може зважитися на такі самі вибори під час війни. Ця демагогія буде центром кремлівських ІПСО протягом усього року.

По-четверте, Путін відучує громадян Росії від виборів як форми політики і способу легітимації його абсолютної влади.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело.

Важливо