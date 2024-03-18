Дымит, гудит, взрывается: в Воронеже, Белгороде и в Крыму жалуются на атаку БПЛА (фото)

Жители Воронежа опубликовали фотографию со столбом дыма. Тем временем Минобороны РФ и губернатор еще не успели отреагировать на вечернюю атаку БПЛА.

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Вечером 18 марта жители двух областей РФ, а также жители оккупированного Крыма, слышали звуки взрывов в небе. Регионы оказались под атакой БПЛА: их якобы сбили силы ПВО ВС России. О деталях событий, которые произошли днем и вечером, рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что БПЛА самолетного типа атаковали Белгородскую и Воронежскую области и Крым. Сообщений об атаке было три — с 16 по 21 час.

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В сообщении, опубликованном в 16:10 (по Киеву), речь шла о Белгородской области — было три дрона. Следующее сообщение — в 17:50: одно устройство сбили над Воронежем. В 20:30 — еще один дрон якобы попал под удар сил ПВО над Крымом.

Удары по РФ — Минобороны России об атаке БПЛА 18 марта Фото: Скриншот

В то же время около 22 ч. жители Воронежа сообщили о новых громких звуках. Перед этим в местном паблике опубликовали звуки жужжания, похожие на работу мотора БПЛА. После этого, в 22:36, появились заявления о взрывах.

Удары по РФ — сообщение о взрыве в Воронеже 18 марта Фото: Скриншот

Кроме того, опубликовали фотографию со столбом дыма — где именно произошел вечерний инцидент, не указывается.

Удары по РФ — дым над Воронежем 18 марта Фото: Telegram

Вечером появилась новая информация из Крыма: слышали два громких взрыва над Севастополем.

Удары по РФ — события 18 марта

Губернатор Воронежской области Гусев в 20:53 сообщил о новой воздушной угрозе. О вечерних взрывах он не писал ничего, а о предыдущем инциденте упомянул. По словам чиновника, пострадавших от атаки не было — устройство обезврежено устройством РЭБ.

Некоторые детали добавил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как заявил российский чиновник, по состоянию на вечер 18 марта регион атаковали восемь БПЛА. Все устройства обезврежены, написал россиянин. Взрывная волна повредила промышленное предприятие, автомобили и линию электропередач возле сел Умное и Крутой Лог.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев и "глава администрации" Крыма Сергей Аксенов не вспомнили об атаке БПЛА: зато оба радуются концерту в Москве в честь 10-летия оккупации.

Отметим, начиная с середины февраля и в марте на территории РФ раз за разом происходят взрывы в результате ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Военный журналист издания Bild насчитал 17 атак по 12 объектам, причем в каждой атаке участвовали от 30 до 60 устройств.

В аналитике о предыдущих ударах по РФ, которые произошли с сентября 2023 по февраль 2024, эксперты насчитали 18 ударов: взрывалось на НПЗ, нефтебазах и нефтяных терминалах.

Напоминаем, 16 марта было громко в Саратовской области: сообщали о нападении дронов на три нефтеперерабатывающих завода. Днем позже было громко не только на НПЗ: дроны и ракеты угрожали российским аэропортам.