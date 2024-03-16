В Курской области слышали взрывы: в РФ заявили об атаке якобы украинских БПЛА (видео)

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что силы ПВО РФ якобы сбили три украинских БПЛА в течение часа.

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Вечером 15 марта жители Курской области России слышали взрывы. Об атаке якобы украинских БПЛА сообщил губернатор Роман Старовойт. У себя в Telegram чиновник написал о работе средств ПВО.

По словам Старовойта, российские силы ПВО якобы сбили три беспилотника.

Так, о первом сбитом БПЛА он сообщил еще в 23:14 по киевскому времени.

"Силами ПВО в Курской области уничтожен украинский беспилотник самолетного типа", — написал он.

Уже в 23:39 по киевскому времени губернатор заявил о втором сбитом беспилотнике.

"Силами ПВО в Курской области уничтожен еще один украинский беспилотник самолетного типа", — написал чиновник.

Также в 23:45 Старовойт написал уже о третьем сбитом дроне.

"В небе над Курской областью сбит еще один украинский беспилотник", — заявил он.

Также жители Курской области слышали взрывы. Соответствующие видео появились в местных Telegram-каналах.

Взрывы в Курской области

Напомним, в ГУР подтвердили, что власти РФ блокируют эвакуацию в Белгородской области. По словам спикера разведывательного ведомства Андрей Юсова, российские власти пытаются использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

Также 15 марта в РФ пожаловались на атаки БПЛА и обстрелы из РСЗО. Всего в течение ночи неспокойно было в четырех российских регионах, однако профильное министерство отчиталось об "успешной" работе ПВО только в Белгородской и Калужской областях.