В ГУР подтвердили, что власти РФ блокируют эвакуацию в Белгородской области (видео)

По словам спикера разведывательного ведомства Андрей Юсова, российские власти пытаются использовать мирных жителей в качестве "живого щита".

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Власти Российской Федерации блокируют эвакуацию мирного населения из Белгородской области на фоне операции добровольцев из Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" в регионе. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона 14 марта.

"Можем подтвердить эту информацию. Мы получили ряд перехватов, как разговоров между силовиками, так и разговоров местных жителей констатирующих, что транспортные узлы окружены силовиками, стоят блокпосты, есть угрозы", — сказал Юсов.

Представитель украинского разведывательного ведомства отметил, что власти РФ пытаются в очередной раз использовать мирных жителей как "живой щит", чтобы защитить режим.

При этом Юсов подчеркнул, что в некоторых российских населенных пунктах эвакуация все же началась. Речь идет о городе Грайворон.

Юсов об операции российских добровольцев в РФ

Эвакуация из приграничных областей РФ: что известно

Напомним, 4 марта "Русский добровольческий корпус" опубликовал видеообращение к жителям Курской и Белгородской области, в котором граждан призвали к эвакуации. Командир РДК отметил, что добровольцы предупреждали российских чиновников об ответных ударах на атаки по Украине, однако те не отреагировали.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противовоздушная оборона уничтожила десять воздушных целей. По его словам, в результате обстрела погибла женщина и есть раненые.

После этого представители Легиона "Свобода России" призвали гражданских жителей Курской и Белгородской областей с 21:00 14 марта до 07:00 следующего дня выехать за пределы регионов постоянного проживания, чтобы не пострадать во время массированной атаки по российским войскам.

В то же время в сети появилась запись разговора, где, предположительно, жительница Белгорода говорит, что российские власти блокируют эвакуацию граждан из Белгородской области, где продолжается операция российских добровольцев.