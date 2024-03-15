"Продолжим массированную атаку": в РДК выступили с новым обращением к россиянам

В сети появились видео, на котором якобы колона военной техники "Русского добровольского корпуса" движется на территории России.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) объявили об организации повторного гуманитарного коридора в Курской и Белгородской областях Российской Федерации. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале подразделения.

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, мы вновь призываем к срочной эвакуации жителей Белгородской и Курской области. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей!" — заявили добровольцы.

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В РДК отметили, что военнослужащие ВС РФ прячутся среди гражданских. В связи с этим добровольцы призывают мирных жителей воспользоваться возможностью беспрепятсвенно выйти с упомянутых регионов.

Сообщается, что новый гуманитарный коридор будет открыт с 21:00 15 марта до 7:00 16 марта (по московскому времени).

В РДК снова призвали к эвакуации Фото: Скриншот

"После этого мы продолжим массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской области", — предупредили в РДК.

Тем временем в сети появились кадры, на которых, как утверждается, колонна РДК движется по территории России. Соответствующее видео в частности публикует Telegram-канал "Труха".

В РДК объявили о новом гуманитарном коридоре

Напомним, 15 марта бойцы разведгруппы "Русского добровольческого корпуса" показали работу в тылу врага в Белгородской области РФ. Добровольцы сняли обстановку и показали своих бойцов из разведгруппы.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал на бои, которые ведут бойцы Легиона "свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" на территории Курской и Белгородской областей. Глава государства заявил, что ПВО России якобы отражает до 95% атак.