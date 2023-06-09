Будущее Рамзана Кадырова зависит от судьбы Владимира Путина, — премьер Ичкерии

Бойцы главы Чечни не поедут защищать Белгородскую область от рейдов, несмотря на заявление Кадырова. Это уловка Кремля, направленная против Пригожина.

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Бойцы Рамзана Кадырова не станут защищать Белгородскую область, даже если поступит такой приказ. Будущее главы Чечни зависит от судьбы президента РФ Владимира Путина. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев 9 июня.

Рамзан Кадыров заявил, что его армия готова начать борьбу с добровольцами из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые совершают рейды в Белгородскую области. Однако, его слова могут не соответствовать возможностям.

Ахмед Закаев считает, что это был информационный ход для того, чтобы противостоять главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и стоит за этой стратегией Кремль.

"У Путина кризис. Он понимает, что проигрывает войну, теряет контроль не только над оккупированными территориями, но и над территориями в своем государстве. Политическая элита, ранее поддерживавшая его, теперь понимает, что их будущее, деньги, имущество уже не зависят от Путина", – говорится в сообщении.

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия убежден, что будущее Рамзана Кадырова напрямую зависит от Владимира Путина. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы создать отдельный трибунал для главы Чечни, а Верховная Рада Украины и вовсе признала эту территорию оккупированную Российской Федерацией. Все это серьезное обоснование для создание трибунала.

"И чеченцы, и украинцы должны быть заинтересованы, чтобы они оба остались живы. Украина имеет возможность помочь нам в этом и в ближайшее время мы предложим вариант такого трибунала", – подытожил Ахмед Закаев.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Кремль хочет, чтобы вместо "вагнеровцев" наступали войска Рамзана Кадырова. В ISW отметили, что "кадыровцы" не принимали участие в активных боевых действиях практически год. Они в большинстве своем действовали в тылу в качестве полиции.