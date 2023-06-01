Не воевали год: Кремль хочет, чтобы вместо "вагнеровцев" наступали войска Кадырова, — ISW

Глава Кремля Владимир Путин, как заявили аналитики, заставил Рамзана Кадырова сделать участие чеченских боевиков в боевых действиях в Украине более активным.

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Кремль может пытаться выставить чеченских боевиков Рамзана Кадырова как новую наступательную силу, так как ЧВК "Вагнер" потеряла свой потенциал. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 31 мая говорится, что президент России Владимир Путин пытался оказать давление на Кадырова, чтобы он увеличил роль чеченцев в боевых действиях в Украине. После этого глава Чечни упомянул, что в Украине по состоянию на 26 мая находилось 7000 его боевиков.

Аналитики предположили, что Путин уже вынудил Кадырова отправить своих бойцов в наступление в Украине.

"Кремль может воспринимать чеченские подразделения как неиспользованную ударную силу, которая может восстановить способность России поддерживать одновременные наступательные усилия на нескольких направлениях", — сказано в отчете.

Однако, как предположили эксперты, если учитывать слова Кадырова о 7000 боевиков, то эти планы вряд ли удастся реализовать, так как такое небольшое количество людей не сможет стать полноценной заменой "вагнеровцам".

Также в ISW отметили, что кадыровцы не принимали участие в активных боевых действиях практически год. Они в большинстве своем действовали в тылу в качестве полиции.

Напомним, что в ночь на 31 мая Кадыров заявил о начале наступления чеченских боевиков на Донбассе. По его словам, на Марьинское направление были переброшены боевики спецназа "Ахмат", а также полка "Север-Ахмат". Ими командует майор Апты Алаудинов.

Затем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов напомнил Кадырову, кто убивал чеченцев в прошлом. Он отметил, что главе Чечни нужно вспомнить о веках российской оккупации, тысячах убитых женщин и детей, а не искать причины для убийства непричастных к трагической истории Чечни украинцев.