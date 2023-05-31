"Нам надоело ждать": Кадыров заявил о начале наступления чеченских боевиков на Донбассе

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, а Мариинское направление были перепрошены боевики спецназа "Ахмат", а также полка "Север-Ахмат". Ими командует майор Апты Алаудинов.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения были переброшены в Донецкую область Украины и якобы начали наступление. Об этом Кадыров написал у себя в Telegram.

"В эти дни идет подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ. Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "АХМАТ" Минобороны России и Росгвардии", — написал глава Чечни.

По его словам, кадыровские боевики должны оккупировать ряд населенных пунктов. Сейчас разрабатываются планы наступления.

"Нам надоело ждать. Сатанисты понесут заслуженное наказание", — отметил Кадыров.

Он также пригрозил Европе тем, что его боевики спросят с нее за "каждый патрон". Также он заявил, что украинские военные якобы сжигали Коран, а весь мусульманский мир увидит "истинное лицо" Запада. По словам Кадырова, сущность Запад коварна и ненасытна, переполнена ненавистью к России.

Кроме того, глава Чечни заявил, что на Мариинское направление были перепрошены боевики спецназа "Ахмат", а также полка "Север-Ахмат". Ими командует майор Апты Алаудинов.

"Аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "АХМАТ" Минобороны России и Росгвардии, которые находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей", — отметил Кадыров.

Напомним, что 29 мая Кадырова призвали захватить Кривой Рог. По словам военнослужащего ВС РФ Хусейна Джамбетова, в украинском городе находятся "именно те, кто нам нужны".

Кроме того, уже 30 мая Вилкул отреагировал на угрозы "кадыровца" Джамбетова захватить Кривой Рог. Руководитель Совета обороны Кривого Рога назвал перебежчика, ранее воевавшего на стороне Киева, "ишаком" и заверил, что того в городе "ждут".

Также Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение в России. Реакция Кремля на атаку БПЛА по Москве, по мнению главы Чечни, должна быть самой жестокой, так как РФ якобы "защищает своих граждан".