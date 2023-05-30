"Хуже врага": Вилкул отреагировал на угрозы "кадыровца" Джамбетова захватить Кривой Рог

Руководитель Совета обороны Кривого Рога назвал перебежчика, ранее воевавшего на стороне Киева, "ишаком" и заверил, что того в городе "ждут".

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Александр Вилкул отреагировал на угрозы Хусейна Джамбетова — российского наемника — который публично объявил о том, что захватит Кривой Рог (Днепропетровская область). Об этом глава Совета обороны города написал в своем телеграм-канале во вторник, 30 мая.

"Был на выезде, пропустил как тут один черт в который раз обещал захватить Кривой Рог", — написал Вилкул.

Он также сообщил о том, что Джамбетов — не просто российский наемник, но еще и предатель, так как в свое время воевал на стороне ВСУ, а потом перешел на сторону страны-агрессора .

"Он хуже врага — он предатель. Давай, ишак, мы ждем", — подытожил Вилкул.

Александр Вилкул, который руководит Советом обороны города, ответил на угрозы "кадыровца" захватить Кривой Рог Фото: Скриншот

Что известно о Хусейне Джамбетове, который угрожает оккупировать Кривой Рог

Хусейну Джамбетову 41 год. С лета 2022 года он участвовал в военных действиях на территории Украины на стороне ВСУ. Мужчина был зачислен в Иностранный легион Украины и получил позывной "Бандера". Он даже организовал чеченское формирование в составе ВСУ. Дослужился до звания майора.

РосСМИ в свое время писали о том, что Джамбетов объявлен в федеральный розыск РФ еще с 2003 года по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". После Второй чеченской войны мужчина выехал в Бельгию и попытался заняться бизнесом — открыть стейк-хаус.

23 февраля 2023 года медиа "Осторожно, новости" написало о том, что в России на Джамбетова завели уголовное дело. Ему инкриминируют содействие террористической деятельности. Кроме того СМИ сообщило, что еще в октябре 2022 года против Джамбетова возбудили уголовное дело по статье об организации террористического сообщества.

Однако уже 17 мая Джамбетов сделал заявление, что вышел из рядов ВСУ.

"Я покинул "Правительство Ичкерии" Закаева, потому что его деятельность не ведет к объединению чеченцев", — сказал он.

В свою очередь Ахмед Закаев заявил, что с ноября прошлого года Джамбетов не находился в Украине, а был в Бельгии, затем выезжал в Турцию, где, по мнению Закаева, и наладил контакты с представителями Чечни. В декабре его уволили и разжаловали.

В то же время чеченский оппозиционный блоггер Тумсо Абдурахманов опубликовал материал, в котором говорится о преступлениях Джамбетова еще во время службы в ВСУ. В посте было и видео, в котором сам мужчина признавался в убийстве украинских военных.

"Я открыл огонь и убил нескольких из этих украинских военных. Я убил их за то, что услышал, что они покушались на чеченскую честь и чеченскую кровь. Мне кричали: Бандера, не стреляй, это наши. Я ответил: Может быть, ваши, но не наши, и открыл огонь", — сказал Джамбетов.

Напомним, в понедельник, 29 мая стало известно, что Хусейн Джамбетов призвал "взять Кривой Рог". По словам военнослужащего ВС РФ Хусейна Джамбетова, в украинском городе находятся "именно те, кто нам нужны". Также он сравнил по значимости захват Кривого Рога с захватом Киева.

Также 30 мая СМИ писали о том, что чеченцы подстрелили своего коллегу-оккупанта. Военнослужащие РФ жестоко избили своего однополчанина и прострелили ему ногу. Прокуратура пытается "замять" дело, а россиян просят собирать деньги на лечение пострадавшего.

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