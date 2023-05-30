"Претензии к тыловой службе": чеченцы подстрелили своего коллегу-оккупанта, — соцсети (фото)

Военнослужащие РФ жестоко избили своего однополчанина и прострелили ему ногу. Прокуратура пытается "замять" дело, а россиян просят собирать деньги на лечение пострадавшего.

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Оккупанты из Чечни прострелили ногу и избили своего российского коллегу. Пострадавшему оккупанту сейчас собирают деньги на лечение. Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал "Бэтмен ДНР".

По информации российского медиа, подстреленного оккупанта зовут Степан Аносов, он служил в подразделения "Шторм", где занимался тыловым обеспечением.

Утверждается, что двое военнослужащих чеченской национальности ворвались в кабинет Аносова и открыли огонь из-за "претензий к тыловому обеспечению". Оккупанты выстрелили в левую ногу своего сослуживца. Когда тот упал на пол, они принялись бить Аносова и в конечном итоге сломали еще и вторую ногу, нанеся множество ударов.

При этом сообщается, что Аносову никто не оказал профессиональной медицинской помощи.

"Военнослужащему оказали первичную помощь в госпитале наложив просто бинт. Нормально ничего не гипсовали, сказав, что сделают в другом месте. После человек 8 дней добирался в Подольск на лечение", — говорится в сообщении.

По информации медиа, нападавших задержали, а преступление задокументировано Следкомом РФ. Однако военная прокуратура хочет "замять" дело, квалифицировав его как неосторожное обращение с оружием, причинение легких телесных повреждений, что предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сейчас россияне собирают деньги на лечение оккупанта.

Напомним, воевавший на стороне ВСУ боец Хусейн Джамбетов, который переметнулся на службу к главе Чечни Рамзану Кадырову, 29 мая заявил о необходимости захвата города Кривой Рог, так как, по его мнению, это равноценно взятию Киева.

Также напомним, 25 мая сообщалось, что на подконтрольных России территориях Запорожской области зафиксированы многочисленные случаи проникновения в оставленные без присмотра офисы и магазины, которые ранее принадлежали украинским владельцам. По информации Центра национального сопротивления, члены группировок, связанные с Рамзаном Кадыровым, безнаказанно совершали грабежи.