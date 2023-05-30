"Претензії до тилової служби": чеченці підстрелили свого колегу-окупанта, — соцмережі (фото)

Військовослужбовці РФ жорстоко побили свого однополчанина та прострелили йому ногу. Прокуратура намагається "зам'яти" справу, а росіян просять збирати гроші на лікування потерпілого.

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Окупанти з Чечні прострелили ногу та побили свого російського колегу. Постраждалому окупанту зараз збирають гроші на лікування. Про це 29 травня повідомив Telegram-канал "Бетмен ДНР".

За інформацією російського медіа, підстреленого окупанта звуть Степан Аносов, він служив у підрозділі "Шторм", де займався тиловим забезпеченням.

Стверджується, що двоє військовослужбовців чеченської національності увірвалися до кабінету Аносова та відкрили вогонь через "претензії до тилового забезпечення". Окупанти вистрілили в ліву ногу свого товариша по службі. Коли той упав на підлогу, вони почали бити Аносова і зрештою зламали ще й другу ногу, завдавши безліч ударів.

При цьому повідомляється, що Аносову ніхто не надав професійної медичної допомоги.

"Військовослужбовцеві надали первинну допомогу в шпиталі, наклавши просто бинт. Нормально нічого не гіпсували, сказавши, що зроблять в іншому місці. Після людей 8 днів добирався до Подільська на лікування", — йдеться у повідомленні.

За інформацією медіа, нападників затримали, а злочин задокументований Слідкомом РФ. Проте військова прокуратура хоче "зам'яти" справу, кваліфікувавши її як необережне поводження зі зброєю, заподіяння легких тілесних ушкоджень, що передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі росіяни збирають гроші на лікування окупанта.

Нагадаємо, боєць Хусейн Джамбетов, який воював на боці ЗСУ, який переметнувся на службу до голови Чечні Рамзана Кадирова, 29 травня заявив про необхідність захоплення міста Кривий Ріг, оскільки, на його думку, це рівноцінно взяттю Києва.

Також нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що на підконтрольних Росії територіях Запорізької області зафіксовано численні випадки проникнення у залишені без нагляду офіси та магазини, які раніше належали українським власникам. За інформацією Центру національного спротиву, члени угруповань, пов'язані з Рамзаном Кадировим, безкарно чинили пограбування.