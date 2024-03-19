Путин будет вынужден перебросить войска из Украины из-за рейдов в РФ, — ЛСР

Если операция продолжится с нынешними темпами, то глава Кремля вынужден будет проводить передислокации для усиления своей группировки на западе РФ, утверждает заместитель руководителя Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь".

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В случае сохранения нынешних темпов операции по прорыву границы России в Курской и Белгородской областях, Путин вынужден будет перебрасывать войска с фронта в Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Легиона "Свобода России" по военно-гражданскому сотрудничеству с позывным "Цезарь".

В частности, в ответ на вопрос о необходимости Путина вывести силы с фронта в Украине для сдерживания рейд, "Цезарь" рассказал о значительных потерях оккупантов.

"Я не знаю, сколько времени еще продолжится наша операция. На данный момент в течение текущей недели нам удалось отправить в госпитали и могилу полторы тысячи. Нам известно, что на этом участке группировка армии Путина составляла до 30 тысяч человек", — пояснил заместитель командира ЛСР.

Также "Цезарь" отметил, что, вполне очевидно, что участниками этого боя является менее половины из этого количества. Остальные причастны к вопросам логистики, ремонтных работ, обеспечения и тому подобное.

"Если продолжительность этой операции такими темпами займет еще несколько недель, Путину в любом случае нужно будет направить туда свои войска для усиления своей группировки", — убежден заместитель руководителя ЛСР.

Напомним, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, которые воюют на стороне Украины. Ее представители зашли в Курскую и Белгородскую области, где не прекращаются бои.

Кроме того, 15 марта стало известно, что многие россияне решили воспользоваться рекомендацией, чтобы обезопасить себя от последствий рейда. Причем удары по военным объектам не прекратятся после завершения действия гуманитарного коридора.