Сорвали замысел: когда Путина заставят перебросить ВС РФ под Белгород и Курск, — ЛСР (видео)

По мнению бойца из "Легиона "Свобода России", в Кремле вскоре начнут наказывать командующих, которые допустили потери ВС РФ под Белгородом и Курском. Если темпы потерь сохранятся, то с фронта придет подкрепление.

Related video

Бойцы "Легиона "Свобода России" (ЛСР), а также других добровольческих подразделений, могут заставить президента РФ Владимира Путина изменить планы относительно войны в Украине. При определенных условиях глава Кремля перебросит фронтовые части ВС РФ для защиты Белгорода и Курска. При каких условиях это станет возможным, заместитель командира ЛСР с позывным "Цезарь" рассказал в интервью порталу "24 канал".

"Цезарь" заявил, что добровольцы полностью контролируют два населенных пункта на территории РФ — село Козинка (в 1,5 км от украинской границы) и село Горьковский (в 2 км). Также он подтвердил, что в течение недели бойцам удалось обезвредить полторы тысячи солдат российской армии.

Важно

Состоятся "очень интересные события": Западу нужно готовиться к деколонизации РФ, — Данилов

По мнению заместителя командира РЛС, при определенных условиях Путин будет вынужден перебросить в Белгородскую и Курскую области подразделения, которые сейчас воюют на востоке Украины.

"Если операция российских добровольцев по прорыву границы будет продолжаться такими же темпами", — "Цезарь" назвал условие, при котором главе Кремля придется изменить планы.

Отметим, полторы тысячи военных ВС РФ — это 4% группировки в 30 тыс. человек, которая стоит в приграничных регионах РФ. Если темпы боев не ослабнут, российские войска потеряют эту группировку в течение 20 недель.

Российский доброволец также прогнозирует, что вскоре у некоторых представителей командования ВС РФ могут "полететь головы". Причина таких решений Кремля — большие потери "путинских войск" во время рейда РДК и ЛСР.

"Я думаю, что еще не один день будет продолжаться наша операция. Мы посмотрим на потери путинских войск. Думаю, там полетят головы. Устойчивости путинской системы это не добавит", — заявил боец.

Рейд РДК и ЛСР — детали по состоянию на 19 марта

На онлайн карте боевых действий DeepState можно увидеть шесть областей возле украинской границы, обозначенные серым цветом. Общая площадь местности, где идут бои — около 50 кв. км. В комментарии, которое "Цезарь" дал журналистам всеукраинского телемарафона, он отметил, что не знает, когда остановится рейд добровольцев и сколько времени они будут удерживать захваченные позиции врага.

Рейд РДК и ЛСР — в какой местности идут бои Фото: DeepState

Отметим, атака добровольцев из трех проукраинских подразделений -"Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" — началась 15 марта. Первые проникновения на территорию РФ состоялись в районе Шебекино в Белгородской области и в районе Теткино в Курской области. В ГУР Минобороны отреагировали на ситуацию: заявили, что бойцы имеют полное право в своей стране действовать по своему усмотрению.

Российские губернаторы не сразу объявили эвакуацию населения — об организованном вывозе людей стало известно только 19 марта. Между тем несколько вечеров подряд добровольцы обращались к россиянам: призывали их самостоятельно выезжать.

Напоминаем, через несколько дней после начала атак добровольцы приблизились к ядерному объекту РФ "Белгород-22". Тем временем происходят удары по Белгороду и Курску: вечером 19 марта Минобороны России заявило, что якобы сбило ракету С-200 и ракету ЗРК Patriot.