"Берегите себя": бойцы ЛСР анонсировали новые удары по Белгороду (фото, видео)

Легион добровольцев обратился к гражданским жителям Белгородской области, которые не успели эвакуироваться, и призвали их немедленно пройти в укрытие. После предупреждения ряд пабликов сообщили о серии мощных взрывов в Белгороде.

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Российские добровольцы из легиона "Свобода России" предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям оккупантов в Белгороде. Об этом сообщили в субботу, 16 марта, в Telegram-канале ЛСР.

"Внимание, уважаемые жители Белгорода и области! Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы анонсировали массированный удар по целям в Белгороде

Гражданских призвали уйти в укрытие

Кроме того, в ЛСР обратились к гражданскому населению Белгорода и области, которое до сих пор не эвакуировалось и призвали людей "немедленно пройти в укрытие".

"Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно уйти в укрытие!", — отмечают добровольцы.

Также бойцы Легиона "Свобода России" отметили жителям Белгорода о том, что они "не должны стать живым щитом для путинских силовиков".

"Берегите себя и ваших близких", — добавляют военные.

Отметим, в социальных сетях заявили, что массированная атака по Белгороду уже продолжается. Сообщается о серии взрывов и работе ПВО.

Напомним, 15 марта бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и батальона "Сибирь" сделали совместное заявление и также предупредили о массированном ударе по военным объектам Белгорода.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили высадку десанта и заход бойцов в село Козинка в Белгородской области. Однако во вражеском министерстве утверждают, что операцию якобы проводили "украинские боевики" и иностранные наемники.