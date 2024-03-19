Зірвали задум: коли Путіна змусять перекинути ЗС РФ під Бєлгород і Курськ, — ЛСР (відео)

На думку бійця з "Легіону "Свобода Росії", у Кремлі незабаром почнуть карати командувачів, які допустили втрати ЗС РФ під Бєлгородом та Курськом. Якщо темпи втрат збережуться, то з фронту прийде підкріплення.

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Бійці "Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), а також інших добровольчих підрозділів, можуть примусити президента РФ Володимира Путіна змінити плани щодо війни в Україні. За певних умов очільник Кремля перекине фронтові підрозділи ЗС РФ для захисту Бєлгорода та Курська. За яких умов це стане можливим, заступник командира ЛСР з позивним "Цезарь" розповів у інтерв'ю порталу "24 канал".

"Цезарь" заявив, що добровольці повністю контролюють два населені пункти на території РФ — село Козинка (за 1,5 км від українського кордону) та село Горьковський (за 2 км). Також він підтвердив, що протягом тижня бійцям вдалось знешкодити півтори тисячі солдатів російської армії.

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На думку заступник командира РЛС, за певних умов Путін буде змушений перекинути у Бєлгородську та Курську області підрозділи, які зараз воюють на сході України.

"Якщо операція російських добровольців з прориву кордону триватиме такими ж темпами", — "Цезарь" назвав умову, за якої очільнику Кремля доведеться змінити плани.

Зазначимо, півтори тисячі військових ЗС РФ — це 4% угрупування в 30 тис. ос., яке стоїть у прикордонних регіонах РФ. Якщо темпи боїв не ослабнуть, російські війська втратять це угрупування протягом 20 тижнів.

Російський доброволець також прогнозує, що незабаром у деяких представників командування ЗС РФ можуть "полетіти голови". Причина таких рішень Кремля — великі втрати "путінських військ" під час рейду РДК та ЛСР.

"Я думаю, що ще не один день буде продовжуватись наша операція. Ми подивимось на втрати путінських військ. Думаю, там полетять голови. Стійкості путінської системи це не додасть", — заявив боєць.

Рейд РДК та ЛСР — деталі станом на 19 березня

На онлайн карті бойових дій DeepState можна побачити шість областей біля українського кордону, позначені сірим кольором. Загальна площа місцевості, де тривають бої — близько 50 кв. км. У коментарі, яке "Цезарь" дав журналістам всеукраїнського телемарафону, він зауважив, що не знає, коли зупиниться рейд добровольців і скільки часу вони втримуватимуть захоплені позиції ворога.

Рейд РДК та ЛСР - у якій місцевості точаться бої Фото: DeepState

Зазначимо, атака добровольців з трьох проукраїнських підрозділів — "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону" — почалась 15 березня. Перші точки проникнення на територію РФ відбулись у районі Шебекіно в Бєлгородській області та у районі Тьоткіно у Курській області. В ГУР Міноборони відреагували на ситуацію: заявили, що бійці мають повне право у своїй країні діяти на власний розсуд.

Російські губернатори не відразу оголосили евакуацію населення — про організоване вивезення людей стало відомо лише 19 березня. Тим часом кілька вечорів поспіль добровольці звертались до росіян: закликали їх самостійно виїздити.

Нагадуємо, через кілька днів після початку атак добровольці наблизились до ядерного об'єкта РФ "Бєлгород-22". Тим часом відбуваються удари по Бєлгороду та Курську: увечері 19 березня Міноборони Росії заявило, що начебто збило ракету С-200 та ракету ЗРК Patriot.