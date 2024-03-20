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Удари посилюються: ЛСР, РДК та Сибірський батальйон звернулися до губернатора Бєлгородської області

Бійці ЛСР, війна, фото
Фото: Скриншот | Бійці ЛСР

Добровольці заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються. Мирні жителі продовжують страждати й гинути, адже місцева влада не проводить евакуацію.

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Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон звернулися до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова із закликом почати евакуацію жителів із регіону. Звернення було опубліковано на каналі ЛСР у Telegram.

"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області й зокрема губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей із усієї території Бєлгородської області", — повідомили російські добровольці.

Вони заявили, що удари по військових цілях у Бєлгородській області посилюються, а обстріли регіону не припиняються. Мирні жителі продовжують страждати й гинути.

"Жертви серед мирного населення — виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей", — ідеться в повідомленні.

Російські добровольці заявили, що особисто губернатор Гладков нестиме відповідальність за жертви, якщо повна евакуація жителів не відбудеться найближчим часом.

Звернення ЛСР, РДК та Сибірського батальйону, фото Fullscreen
Звернення ЛСР, РДК та Сибірського батальйону
Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше губернатор Гладков заявив, що в Бєлгородській області РФ встановлять блокпости. За його словами, на блокпостах чергуватимуть співробітники МВС, Росгвардії, прикордонної служби Міноборони РФ і місцевої адміністрації.

Також 19 березня ічкерійці в Бєлгородській області записали звернення до глави Чечні Рамзана Кадирова. Добровольці розповіли, що запрошення також стосувалося сина Кадирова Ахмада й Рустама Агуєва. Чеченським діячам запропонували зустрітися в Бєлгородській області.