Заходи безпеки: у Бєлгородській області РФ встановлять блокпости, — губернатор (карта)

За словами В'ячеслава Гладкова, на блокпостах чергуватимуть співробітники МВС, Росгвардії, прикордонної служби Міноборони РФ і місцевої адміністрації.

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З 20 березня на території Бєлгородської області Російської Федерації буде обмежено в'їзд у низку населених пунктів. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Глава регіону заявив, що рішення про обмеження руху ухвалили в межах "розроблення додаткових заходів безпеки жителів Грайворонського міського округу".

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За словами Гладкова, в'їзд обмежать на території Козинки, Гори-Поділ, Глотове, Грайворона, Новостроївки-Першої, Новостроївки-Другої та Безіменого.

"Це означає, що будуть поставлені пости, де будуть присутні співробітники МВС, Росгвардії, Прикордонної служби Міністерства оборони та адміністрації", — пояснив він.

Гладков заявив, що буде визначено порядок відвідування людьми своїх житлових будинків, щоб ті могли доглядати за господарством. За це відповідатимуть начальник управління регіональної безпеки Бєлгородської області Євген Воробйов і голова Грайворонського округу Геннадій Бондарєв.

"Будемо забезпечувати безпечний прохід у той час, поки не буде обстрілів до місця розташування будинку і назад", — сказав губернатор.

У Бєлгородській області РФ обмежать в'їзд у низку населених пунктів

Нагадаємо, 19 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська припинили спроби "прориву диверсантів через кордон". За його словами, останнім часом "багато зроблено для зміцнення державного кордону РФ".

Зі свого боку син чеченського політика і військового Ахмеда Закаєва Шаміль 19 березня записав звернення до росіян, зазначивши, що добровольці Ічкерії перебувають у Бєлгородській області РФ уже четвертий день.