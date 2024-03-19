Вибухи, влучання, пошкоження ЛЕП: Бєлгород та Курськ атакувала зграя ракет (відео)

Російське командування заявило, що прикордонні області РФ атакували ракети РСЗВ "Вампір", установка С-200 та ЗРК Patriot. Запевняють, що усі снаряди збили силами ППО.

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Увечері 19 березня жителі Бєлгорода поскаржились на гучні звуки, схожі на артилерійську канонаду. На одному з відео, знятому на місці подій, можна нарахувати близько 10 вибухів. Про вечірні події у Бєлгородській області Міністерство оборони РФ відзвітувало у Telegram-каналі.

Допис російського Міноборони з'явився у мережі о 21:35 (за Києвом). Вказується, що по території РФ начебто вдарили РСЗВ RM-70 "Вампір" та оперативним тактичним комплексом "Точка У". Ракети, у пуску яких звинувачують українців, збили сили ППО ЗС РФ. Згідно з даними командування, ракет "Вампір" було 10 шт., "Точок У" — одна шт.

Вибухи у РФ - Міноборони про обстріл 19 березня Фото: Скриншот

О 22:02 (за Києвом) Міноборони РФ повідомило про нові атаки: заявили, начебто над Курськом збили ракету С-200, а над Бєлгородом — ракету ЗРК Patriot.

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, у бєлгородському Telegram-каналі опублікували відео, отримані від місцевих жителів увечері 19 березня. Автори відео показують нічне місто, у якому нічого не горить і ніде не зникло електропостачання, чути артилерійську канонаду. Вдалині, за лінією горизонту, можна побачити спалахи. Жінка, яке зробила один з записів, ледь не плаче від вражень під час нічного обстрілу.

Свідки вечірніх подій прислали адміністраторам пабліку фотографії уламків: стверджують, що це уламки ракет, які атакували Бєлгород.

Вибухи у РФ - уламок ракети під Бєлгородом Фото: Telegram Вибухи у РФ - снаряд, який атакував Бєлгород Фото: Telegram

Також є публікація, у якій говорять про влучання у промислове підприємство. На фото не видно, куди саме дістали ракети.

Вибухи у РФ - повімлення про приліт у Бєлгороді 19 березня Фото: Скриншот

Гучно було у ще одному регіоні РФ — на Курщині. Росіяни спершу записали звуки повітряної тривоги: вибухів поки що не чули. Пізніше вони почули роботу ППО, яка полювала на невідомі літаючі об'єкти над містом.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не писав про прильоти і Бєлгороді: лише попереджав про заходи безпеки під час атак. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що над регіоном працювало ППО, є пошкодження лінії електропередач.

Зазначимо, 15 березня бійці загонів російських добровольців почали рейд на територію Бєлгородщини та Курщини. Коли бойові дії розгорілись, вони попередили громадян РФ, що їм варто евакуюватись з прикордонних населених пунктів. Згодом стало відомо, що деякі люди виїхали, самостійно, частину вивезли по команді місцевої влади.

Жителі Бєлгорода раніше також скаржились на нічні удари: наприклад, подібна ситуація сталась увечері 18.

Нагадуємо, попередня атака на Бєлгород відбулась вдень 19 березня: росіяни запевняли, що по них стріляла РСЗВ "Вампір".18 березня проукраїнськи налаштовані російські добровольці наблизились до ядерного об'єкта ЗС РФ "Бєлгород-22".