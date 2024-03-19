Взрывы, попадания, повреждения ЛЭП: Белгород и Курск атаковала стая ракет (видео)

Российское командование заявило, что пограничные области РФ атаковали ракеты РСЗО "Вампир", установка С-200 и ЗРК Patriot. Уверяют, что все снаряды сбили силами ПВО.

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Вечером 19 марта жители Белгорода пожаловались на громкие звуки, похожие на артиллерийскую канонаду. На одном из видео, снятом на месте событий, можно насчитать около 10 взрывов. О вечерних событиях в Белгородской области Министерство обороны РФ отчиталось в Telegram-канале.

Сообщение российского Минобороны появилось в сети в 21:35 (по Киеву). Указывается, что по территории РФ якобы ударили РСЗО RM-70 "Вампир" и оперативным тактическим комплексом "Точка У". Ракеты, в пуске которых обвиняют украинцев, сбили силы ПВО ВС РФ. Согласно данным командования, ракет "Вампир" было 10 шт., "Точек У" — одна шт.

Взрывы в РФ — Минобороны об обстрелах 19 марта Фото: Скриншот

В 22:02 (по Киеву) Минобороны РФ сообщило о новых атаках: заявили, будто над Курском сбили ракету С-200, а над Белгородом — ракету ЗРК Patriot.

Взрывы в РФ — детали

Отметим, в белгородском Telegram-канале опубликовали видео, полученные от местных жителей вечером 19 марта. Авторы видео показывают ночной город, в котором ничего не горит и нигде не исчезло электроснабжение, слышна артиллерийская канонада. Вдали, за линией горизонта, можно увидеть вспышки. Женщина, которая сделала одну из записей, едва не плачет от впечатлений во время ночного обстрела.

Свидетели вечерних событий прислали администраторам паблика фотографии обломков: утверждают, что это обломки ракет, которые атаковали Белгород.

Взрывы в РФ — обломок ракеты под Белгородом Фото: Telegram Взрывы в РФ — снаряд, который атаковал Белгород Фото: Telegram

Также есть публикация, в которой говорят о попадании в промышленное предприятие. На фото не видно, куда именно достали ракеты.

Взрывы в РФ — сообщение о прилете в Белгороде 19 марта Фото: Скриншот

Громко было в еще одном регионе РФ — в Курской области. Россияне сначала записали звуки воздушной тревоги: взрывов пока не слышали. Позже они услышали работу ПВО, которая охотилась на неизвестные летающие объекты над городом.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не писал о прилетах и Белгороде: лишь предупреждал о мерах безопасности во время атак. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом работало ПВО, есть повреждения линии электропередач.

Отметим, 15 марта бойцы отрядов российских добровольцев начали рейд на территорию Белгородской и Курской областей. Когда боевые действия разгорелись, они предупредили граждан РФ, что им стоит эвакуироваться из приграничных населенных пунктов. Позже стало известно, что некоторые люди выехали самостоятельно, часть вывезли по команде местных властей.

Жители Белгорода ранее жаловались на ночные удары: например, подобная ситуация произошла вечером 18.

Напоминаем, предыдущая атака на Белгород состоялась днем 19 марта: россияне уверяли, что по ним стреляла РСЗО "Вампир".18 марта проукраински настроенные российские добровольцы приблизились к ядерному объекту ВС РФ "Белгород-22".