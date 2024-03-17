Второй населенный пункт за день: российские добровольцы подняли флаг в Козинке (фото)

Бойцы российских добровольческих подразделений заявили, что "ограниченная специальная операция" на территории Российской Федерации продолжается.

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В воскресенье, 17 марта, российские добровольцы "Сибирского батальона" и "Русского добровольческого батальона" взяли под контроль еще один населенный пункт в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram "Сибирский батальон".

"Флаги Сибирского батальона и РДК в селе Козинка Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Российские добровольцы добавили, что "ограниченная специальная операция" на территории Российской Федерации продолжается.

Фото: скриншот

Взятие Горьковского — что известно

17 марта добровольцы "Сибирского Батальона" совместно с добровольцами Чеченской республики Ичкерия взяли под контроль здание администрации поселка Горьковское Грайворонского района Белгородской области РФ. На опубликованных видеокадрах повстанцы подходят к зданию администрации поселка, а затем позируют возле него со своим флагом.

Ранее бойцы опубликовали фото с таблицей из здания администрации Горьковского и с российским флагом под ногами.

14 марта в селе Сподарюшино Белгородской области военные ВС РФ вывесили белый флаг и сдались в плен бойцам Легиона "Свобода России" и Российскому добровольческому корпусу.

Фокус писал, что бойцы ЛСР анонсировали новые удары по Белгороду. А также обратились к Владимиру Путину. Они назвали президентские выборы в России "полным фарсом", ради которого народ загоняют на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды".

Напомним, 17 марта в Киеве состоялся Форум поддержки российских добровольцев, на котором выступил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов. Он призвал россиян "объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в пропасть".