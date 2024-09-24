Гарнізону ЗСУ доведеться виходити з Вугледара через загрозу оточення, — військкор

Богдан Мірошніков стверджує, що незабаром російські війська оточать місто, тому Силам оборони доведеться залишати свої позиції у населеному пункті. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію бійців та військкорів з приводу того, що ЗС РФ могли зайти на околиці Вугледара.

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Після захоплення міста Вугледар на Донеччині російські окупанти зможуть налагодити постачання до окупованого Криму. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив воєнний кореспондент Богдан Мірошніков.

"З втратою нами Вугледара, ворог зможе налагодити спокійну логістику залізницею через Волноваху на весь окупований південь та Крим. Ні, воно звичайно, туди щось буде прилітати, але працювати туди "стволкою" та РСЗВ буде вже неможливо", — вважає він.

Він також зауважив, що становище у Вугледарі стає все більш сумним, і воно вже критичне.

"Боїв за місто я б не очікував — російські мр*зоти його просто оточать, а нашому гарнізону під цією загрозою доведеться відійти. І до цього моменту залишається не надто багато часу. Якщо бути точним — 4 км з одного флангу та 5 км — з іншого. Так, це відстань до тієї самої Богоявленки", — вважає Мирошніков.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня повідомлялося, що неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області на Времівському напрямку противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

Нагадаємо, що 24 вересня бійці ЗСУ повідомили, що ЗС РФ увійшли на околиці Вугледара і намагаються закріпитися. Вони входять до міста малими групами.

Також повідомлялося, що росіяни збирають "сталевий кулак" поблизу Кремінної. Вони спробують далі піти штурмами і прорвати ділянку фронту.