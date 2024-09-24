Гарнизону ВСУ придется выходить из Угледара из-за угрозы окружения, — военкор

Богдан Мирошников утверждает, что вскоре российские войска окружат город, поэтому Силам обороны придется оставлять свои позиции в населенном пункте. Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию бойцов и военкоров по поводу того, что ВС РФ могли зайти на окраины Угледара.

Related video

После захвата города Угледар Донецкой области российские оккупанты смогут наладить поставки в оккупированный Крым. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

"С потерей нами Угледара, враг сможет наладить спокойную логистику по железной дороге через Волноваху на весь оккупированный юг и Крым. Нет, оно конечно, туда что-то будет прилетать, но работать туда "стволкой" и РСЗО будет уже невозможно", — считает он.

Он также отметил, что положение в Угледаре становится все более печальным, и оно уже критическое.

"Боев за город я бы не ожидал — российские мр*зоты его просто окружат, а нашему гарнизону под этой угрозой придется отойти. И до этого момента остается не слишком много времени. Если быть точным — 4 км с одного фланга и 5 км — с другого. Да, это расстояние до той самой Богоявленки", — считает Мирошников.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября сообщалось, что неподалеку Павловки и Угледара Донецкой области на Времовском направлении противник совершил восемь попыток захватить наши позиции.

Напомним, что 24 сентября бойцы ВСУ сообщили, что ВС РФ вошли на окраины Угледара и пытаются закрепиться. Они входят в город малыми группами.

Также сообщалось, что россияне собирают "стальной кулак" вблизи Кременной. Они попытаются дальше пойти штурмами и прорвать участок фронта.