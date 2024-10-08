"Шукають слабкі місця": чи готується РФ до прориву на Лиманському напрямку, — ЗСУ
За словами представника бригади, кожен ворожий штурм закінчується тим, що російська піхота розбігається по посадках. Тоді її добивають FPV-дрони, а вночі за рештою прилітають безпілотники "Баба-Яга".
На Лиманському напрямку ЗС РФ посилюють атаки із застосуванням танків і бронемашин піхоти. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник відділення комунікацій 60 ОМБр Максим.
За його словами, все це більше схоже на пошук слабких місць, ніж на підготовку до великого прориву.Важливо
"Порівняно з тим, що було кілька місяців тому, напрямок дійсно починає оживати. Починається все більше і більше механізованих штурмів у нашій зоні відповідальності. Ми поки що тримаємо стрій і не даємо ворогу пройти", — заявив військовий.
За словами Максима, кількість тієї техніки, яку задіюють росіяни під час атак, не говорить про те, що вони налаштовані на великий прорив.
"Швидше за все, просто дивляться — шукають слабкі місця, простукують, де можна буде вдарити", — зазначив він.
Військовий додав, що в зоні відповідальності 60 ОМБр росіяни штурмують щонайменше раз на тиждень відносно невеликою групою.
"Може бути два танки, два БМП або один танк і кілька БМП. Нещодавно на нашій ділянці був ворожий штурм близько 10 мотоциклістів. Тобто вони випробовують різні засоби і способи", — сказав військовий.
Максим зазначив, що кожен ворожий штурм закінчується тим, що російська піхота розбігається по посадках. Тоді її добивають FPV-дрони, а вночі за рештою прилітають безпілотники "Баба-Яга".
Раніше повідомлялося, що бійці 3-ї штурмової на Лиманському напрямку відбили полонених ЗСУ і позиції в росіян. Коли стало відомо, що бійці потрапили в полон, командир дав наказ на виїзд групі швидкого реагування для знищення ДРГ противника і порятунку полонених.
Також нагадаємо, що українські прикордонники розбили колону РФ із 50 одиниць техніки на Куп'янському напрямку. Під час відбиття ворожого штурму прикордонники ліквідували майже всіх окупантів, а тих, хто вижив, — взяли в полон.