"Ищут слабые места": готовится ли РФ к прорыву на Лиманском направлении, — ВСУ

По словам представителя бригады, каждый вражеский штурм заканчивается тем, что российская пехота разбегается по посадкам. Тогда ее добивают FPV-дроны, а ночью за оставшимися прилетают беспилотники "Баба-Яга".

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На Лиманском направлении ВС РФ усиливают атаки с применением танком и бронемашин пехоты. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник отделения коммуникаций 60 ОМБр Максим.

По его словам, все это больше похоже на поиск слабых мест, чем на подготовку к большому прорыву.

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"По сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, направление действительно начинает оживать. Начинается все больше и больше механизированных штурмов в нашей зоне ответственности. Мы пока держим строй и не даем врагу пройти", — заявил военный.

По словам Максима, количество той техники, которые задействуют россияне во время атак, не говорит о том, что они настроены на большой прорыв.

"Скорее всего, просто смотрят — ищут слабые места, простукивают, где можно будет ударить", — отметил он.

Военный добавил, что в зоне ответственности 60 ОМБр россияне штурмуют минимум раз в неделю относительно небольшой группой.

"Может быть два танка, два БМП или один танк и несколько БМП. Недавно на нашем участке был вражеский штурм около 10 мотоциклистов. То есть они испытывают различные средства и способы", — сказал военный.

Максим отметил, что каждый вражеский штурм заканчивается тем, что российская пехота разбегается по посадкам. Тогда ее добивают FPV-дроны, а ночью за оставшимися прилетают беспилотники "Баба-Яга".

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й штурмовой на Лиманском направлении отбили пленных ВСУ и позиции у россиян. Когда стало известно, что бойцы попали в плен, командир дал приказ на выезд группе быстрого реагирования для уничтожения ДРГ противника и спасения пленных.

Также напомним, что украинские пограничники разбили колонну РФ из 50 единиц техники на Купянском направлении. Во время отражения вражеского штурма пограничники ликвидировали почти всех оккупантов, а тех, кто выжил — взяли в плен.