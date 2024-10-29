ВС РФ продвинулись возле пяти населенных пунктов: подробности от DeepState (фото)

В Генштабе не комментировали ситуацию по продвижению российских войск, лишь отметили, что на определенных направлениях ситуация является напряженной.

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Подразделения ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ. Им удалось сместить линию фронта сразу возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.

По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоселидовка Донецкой области.

Враг возле Новоселидовки Фото: DeepState

ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.

Ситуация возле Богоявленки Фото: deepstatemap.live

Оккупанты также продвинулись в Катериновке.

ВС РФ в Катериновке Фото: deepstatemap.live

Враг также прошел вперед вблизи поселка Острое.

ВС РФ в Остром Фото: deepstatemap.live

ВС РФ также продвинулись в Шахтерском.

Ситуация в Шахтерском Фото: deepstatemap.live

На момент написания материала Генеральный штаб не комментировал ситуацию по продвижению российских войск. В понедельник, 28 октября, в ведомстве отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Напряженной является ситуация на Покровском и Кураховском направлениях — там враг сосредотачивает основные наступательные усилия. На Времовском направлении ВС РФ при поддержке авиации 12 раз штурмовал передний край обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

"Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток совершили 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются возле Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки", — добавили в Генштабе.

Добавим, что 27 октября, Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали населенный пункт Левадное в Запорожской области. Также враг продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.

На следующий день, 28 октября, враг уже оккупировал Горняк. Также ВС РФ продвинулись сразу в нескольких населенных пунктах.