ВС РФ продвинулись возле пяти населенных пунктов: подробности от DeepState (фото)
В Генштабе не комментировали ситуацию по продвижению российских войск, лишь отметили, что на определенных направлениях ситуация является напряженной.
Подразделения ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ. Им удалось сместить линию фронта сразу возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишут аналитики проекта DeepState в Telegram-канале.
По данным аналитиков, враг продвинулся возле села Новоселидовка Донецкой области.
ВС РФ также имели некоторый успех вблизи Богоявленки.
Оккупанты также продвинулись в Катериновке.
Враг также прошел вперед вблизи поселка Острое.
ВС РФ также продвинулись в Шахтерском.
На момент написания материала Генеральный штаб не комментировал ситуацию по продвижению российских войск. В понедельник, 28 октября, в ведомстве отметили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Напряженной является ситуация на Покровском и Кураховском направлениях — там враг сосредотачивает основные наступательные усилия. На Времовском направлении ВС РФ при поддержке авиации 12 раз штурмовал передний край обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.
"Горячее всего сегодня на Кураховском направлении, где захватчики на это время суток совершили 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются возле Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки", — добавили в Генштабе.
Добавим, что 27 октября, Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали населенный пункт Левадное в Запорожской области. Также враг продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.
На следующий день, 28 октября, враг уже оккупировал Горняк. Также ВС РФ продвинулись сразу в нескольких населенных пунктах.