ЗС РФ просунулись біля п'яти населених пунктів: подробиці від DeepState (фото)

В Генштабі не коментували ситуацію щодо просування російських військ, лише зазначили, що на певних напрямках ситуація є напруженою.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ. Їм вдалось змістити лінію фронту відразу біля декількох населених пунктів. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі.

За даними аналітиків, ворог просунувся біля села Новоселидівка Донецької області.

Ворог біля Новоселидівки Фото: DeepState

ЗС РФ також мали деякий успіх поблизу Богоявленки.

Ситуація біля Богоявленки Фото: deepstatemap.live

Окупанти також просунулись в Катеринівці.

ЗС РФ в Катеринівці Фото: deepstatemap.live

Ворог також пройшов уперед поблизу селище Гостре.

ЗС РФ в Гострому Фото: deepstatemap.live

ЗС РФ також просунулись в Шахтарському.

Ситуація в Шахтарському Фото: deepstatemap.live

На момент написання матеріалу Генеральний штаб не коментував ситуацію щодо просування російських військ. У понеділок, 28 жовтня, у відомстві зазначили, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Напруженою є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках — там ворог зосереджує основні наступальні зусилля. На Времівському напрямку ЗС РФ за підтримки авіації 12 разів штурмував передній край оборони в районі Богоявленки та Новоукраїнки.

"Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, де загарбники на цей час доби здійснили 48 спроб просунутись вперед. В основному бої тривають біля Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки", — додали у Генштабі.

Додамо, що 27 жовтня, Збройні сили Російської Федерації окупували населений пункт Левадне у Запорізькій області. Також ворог просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі.

Наступного дня, 28 жовтня, ворог уже окупував Гірник. Також ЗС РФ просунулись відразу в декількох населених пунктах.