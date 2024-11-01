Разобщенность и преимущество в "крыльях": комбат рассказал о причинах отступления ВСУ (видео)

Подразделения ВСУ на пятикилометровом отрезке фронта за месяц могут обезвредить 750 оккупантов, рассказал комбат с позывным "Перун". Командование ВС РФ не жалеет солдат, поэтому противник имеет успехи и почти добрался до Курахово.

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Во время войны РФ, которая разгорелась в 2014 и 2022 годах, общество отворачивалось от событий на фронте. На третьем году полномасштабного вторжения люди видят, что бои — на Донбассе, а не рядом, под домом, как было в первые дни войны. Из-за этого есть проблемы с мобилизацией, а над тем, чтобы сделать ее справедливой, власти придется еще много поработать. Об особенностях современной войны комбат 1-го отдельного штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал в интервью медиа NV.

Война РФ — Комбат Дмитрий Филатов "Перун" о боевых действиях и мобилизации

"Перун" ответил на вопрос журналиста, который интересовался причинами изменений линии фронта и тем, что люди не желают идти в армию и охладели. Прежде всего боец отметил, что по сравнению с первыми месяцами войны уменьшилось "единство общества". По его словам, в этом нет ничего нового — так же было и в 2014-15 году: он видел "какую-то отстраненность от событий". Комбат объяснил причины нынешней ситуации. Первая причина — в начале полномасштабного вторжения каждый украинец чувствовал, что россияне "сунут со всех сторон", вот-вот зайдут буквально в квартиру, и поэтому нужно бороться. Со временем война сосредоточилась далеко, на Донбассе, и угроза уже не ощущается. В то же время на фронте, в окопах, сидят солдаты, которые видят неприятие общества.

"Мы очень много слышим, как осуждают солдат за то, что они убегают, не стойко держат оборону, генералов — за неправильные решения. Но прежде всего никто не понимает, что чувствует солдат, который находится на позициях, который сталкивается с врагом и которого не поддерживает никто, как в 2022 году", — сказал комбат.

Дмитрий Филатов добавил, что проблемы с призывом людей в армию не связаны с тем, что слишком долго принимался закон о мобилизации. Он допускает, что так должно быть в демократической стране — когда некоторые вопросы требуют длительного обсуждения. Также комбат предложил воспользоваться примером мер, которые принимает РФ для мобилизации россиян. Вспомнил два направления: огромные выплаты добровольцам и призыв осужденных.

"Сколько еще времени надо, чтобы наши чиновники решили вопрос по мобилизации, чтобы она была справедливой? Дискуссия будет продолжаться столько, сколько будет длиться война", — подытожил "Перун".

Во время разговора с журналистом комбат также объяснил, почему сложилась тяжелая ситуация на Кураховском и других направлениях, где враг "прогрызает" украинские позиции. Филатов объяснил, что ВС РФ имеют два преимущества. Первое преимущество — россиян много и их не жалеют: командование может "положить" за месяц 750 солдат на пяти километрах фронта. Второе преимущество — более широкое применение средств аэроразведки "крыла", в чем ВСУ несколько отстает, отметил комбат.

Отметим, 31 октября Фокус рассказал о позиции комбата из 3 штурмовой бригады о самовольном оставлении части (СЗЧ). По мнению комбата, таким людям надо дать второй шанс, поэтому он приглашает их в свое подразделение.

Напоминаем, 1 ноября OSINT-аналитик Эмиль Кастехельми объяснил детали наступления ВС РФ на Курахово и о двух сценариях развития событий.