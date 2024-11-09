Штурмували 2 дні: українські десантники "прорідили" російських морпіхів в Курській області

Росіяни 2 дні намагалися вибити ЗСУ із займаних позицій, внаслідок чого втратили під 30 одиниць техніки і щонайменше сотню солдатів.

В Курській області російським морпіхам дісталося від українських десантників. Росіяни не вдало сходили на штурм, через що зазнали шалених втрат. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що над знищенням вояків 810-ї бригади ЗС РФ працювали бійці 95-ї бригади ДШВ ЗСУ. Вони зазначили, що у російських морпіхів погано виходить воювати з українськими десантниками, але в морпіхів це погано виходить.

В Десантно-штурмових військах розповіли, що за 2 дні штурмів українські десантники знищили 28 одиниць техніки противника та понад 100 росіян із 810-ї бригади морської піхоти РФ. Також ще близько сотні російських вояків отримали серйозні поранення на території Курщини.

"Заземлився мальчок! Усе буде Україна!", – сказав один з десантників 95 бригади ДШВ, оглядаючи результати роботи ЗСУ після бою з росіянами.

Нагадаємо, що 7 листопада ЗСУ, які проводять операцію в Курській області, вдалося відбити штурм ЗС РФ, які були посилені солдатами з КНДР.

Також 6 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку Збройні сили Російської Федерації поки не змогли захопити нові позиції, але водночас посилюють тиск на цій ділянці фронту.