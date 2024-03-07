Имеют Ми-8, РПГ и ПТРК: в КНДР провели военные учения по оккупации Южной Кореи (фото)
Северокорейские военные построили полигон, на котором тренируются захватывать пограничные посты Южной Кореи. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын отмечает, что нужно активнее готовиться к полномасштабному конфликту.
Ким Чен Ын и группа северокорейских военачальников посетили военные учения, на которых отрабатывались навыки штурмов пограничных опорных пунктов Южной Кореи. Во время учений применили имеющийся арсенал, но испытаний дальнобойных ракет не произошло. О деталях военных учений в Северной Корее рассказали на государственном информационном портале Rodong.
Глава КНДР посетил полигон на западе страны и встретился с министром обороны и начальником Генштаба, говорится в сообщении. На полигоне построили имитацию пограничных укреплений Южной Кореи, чтобы была возможность тренироваться "с высокой интенсивностью в реальной атмосфере войны". Участие в учениях приняли боевые подразделения всех уровней, которые использовали все имеющееся вооружение.
В официальном заявлении северокорейского лидера говорится о "постоянной угрозе от врагов", "интенсификации военных учений" и "готовности победить в войне".
На фотографиях, опубликованных в сети, можно увидеть оружие, которое КНДР планирует использовать во время боевых действий. В частности, в распоряжении северокорейской армии есть вертолеты Ми-8Т, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты (ПТРК), автоматы.
На полигоне действительно построили имитацию пограничных оборонительных укреплений, которые пытались захватить.
Пока северокорейские военные бегали по полигону, Ким Чен Ын наблюдал за процессом с наблюдательного пункта и потренировался стрелять из автомата.
Журналисты портала Nknews рассказали, что КНДР ответила собственными военными учениями в ответ на военные учения "Щит свободы", которые в эти же дни проводят армии Южной Кореи и США. Они проанализировали фотографии и объяснили, что на полигоне воссоздали укрепления соседнего государства. Также объяснили тактику, как их планируют захватить.
Сначала в ход пойдут Ми-8Т, которые будут сбрасывать десант на посты охраны — прорываться через слои колючей проволоки. Отметили, что во время учений в КНДР "не было испытано больших ракет".
КНДР — что происходит в стране
Отметим, Северная Корея в январе 2024 года приняла решение о сносе памятника, который символизировал возможность примирения с Южной Кореей. Ким Чен Ын в тогдашнем очередном заявлении объяснил, что отныне не рассматривается мирное решение конфликта.
Ранее Фокус писал об испытаниях дальнобойных ракет, которые осуществляются в КНДР. Ракеты нацеливают на Южную Корею и Японию: их сбивают на дальних подступах.
В то же время у КНДР хватает ресурсов, чтобы продавать артиллерийские снаряды в Россию. Согласно данным спецслужб, ВС РФ таким образом получили 1 млн снарядов в сентябре 2023 года. Тем временем северокорейские заводы активизировали выпуск новых снарядов, рассказали в феврале СМИ.