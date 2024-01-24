Напряжение растет: КНДР выпустила десяток крылатых ракет в сторону Желтого моря

Запуск ракет произошел в то время, когда специальное подразделение южнокорейских ВМС принимало участие в учениях на восточном побережье провинции Канвон у границ с КНДР.

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Утром 24 января Северная Корея в очередной раз запустила в направлении Желтого моря многочисленные крылатые ракеты. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что вместе с американскими партнерами они внимательно отслеживают ситуацию, передает издание Yonhap.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", — сообщили южнокорейские военные.

Также в ведомстве уточнили, что это первое происшествие за последние несколько месяцев — аналогичный запуск крылатых ракет был произведен КНДР в сентябре прошлого года.

Комментируя событие обозреватели RP отметили, что Северная Корея выпустила ракеты в тот момент, когда специальное подразделение южнокорейских ВМС принимало участие в учениях на восточном побережье провинции Канвон, граничащей с Северной Кореей.

Цель учений — повысить боеготовность южнокорейских военных после недавних артиллерийских обстрелов Северной Кореи вблизи спорного участка межкорейской морской границы и недавних испытаний северокорейского оружия, включая твердотопливную сверхзвуковую ракету.

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Аналитики подчеркнули, что напряженность на Корейском полуострове растет в последние недели. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что необходимо внести изменения в конституцию Северной Кореи и включить Южную Корею в число "врагов номер один" Пхеньяна.

Он также добавил, что целью Северной Кореи больше не является мирное воссоединение с Южной Кореей. Более 23 января стало известно, что в Пхеньяне снесли того "Арку Воссоединения", символизирующей стремление к воссоединению Севера и Юга.

Ранее сообщалось, что северокорейские баллистические ракеты, которые были предоставлены Вооруженным силам РФ могут встретиться с американскими комплексами Patriot в Украине. По мнению аналитиков, лидеру КНДР Ким Чен Ын стоит забеспокоиться, так как эти ЗРК эффективны против российских "Искандеров" и их северокорейских аналогов.