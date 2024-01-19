Ядерный, морской и беспилотный: в КНДР испытали подводный Haeil-5-23

В Пхеньяне заявили, что они испытали Haeil из-за того, что США, Япония и Южная Корея провели совместные учения.

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Пхеньян заявил, что они провели испытания ядерного подводного беспилотника Haeil-5-23 в ответ на совместные учения США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает NK News.

19 января в КНДР заявили о якобы успешном испытании морского беспилотника Haeil-5-23, который является своего рода маневренной торпедой. Заявляется, что боевая часть изделия может быть ядерной. Однако деталей относительно того, когда состоялись испытания, в Пхеньяне не сообщили.

"Институт систем подводного оружия при Академии оборонных наук КНДР провел важное испытание своей разрабатываемой подводной системы ядерного оружия "Haeil-5-23" в Восточном Корейском море", — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Неназванный представитель Минобороны КНДР заявил, что подводные ядерные силы армии продолжают совершенствоваться. Разнообразные морские и подводные действия в ответ будут сдерживать "враждебные военные маневры" флотов США и союзников. Разработка семейства беспилотных подводных изделий Haeil, по заявлениям КНДР, продолжаются с 2012 года. Основными целями для них будут военно-морские силы врага и основные операционные порты.

Во время последних испытаний в апреле 2023 года госСМИ КНДР заявили, что Haeil-5 якобы прошел за 1000 км за три дня.

Напомним, 28 июля в КНДР впервые показали на параде подводный дрон Haeil.

27 июля СМИ писали, что в КНДР показали возможности нового танка М2020, который визуально похож на американские и российские машины.