Напруга зростає: КНДР випустила десяток крилатих ракет у бік Жовтого моря

Запуск ракет стався в той час, коли спеціальний підрозділ південнокорейських ВМС брав участь у навчаннях на східному узбережжі провінції Канвон біля кордонів із КНДР.

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Уранці 24 січня Північна Корея вкотре запустила в напрямку Жовтого моря численні крилаті ракети. В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї заявили, що разом з американськими партнерами вони уважно відстежують ситуацію, передає видання Yonhap.

"Зміцнюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", — повідомили південнокорейські військові.

Також у відомстві уточнили, що це перша подія за останні кілька місяців — аналогічний запуск крилатих ракет був проведений КНДР у вересні минулого року.

Коментуючи подію, оглядачі RP зазначили, що Північна Корея випустила ракети в той момент, коли спеціальний підрозділ південнокорейських ВМС брав участь у навчаннях на східному узбережжі провінції Канвон, що межує з Північною Кореєю.

Мета навчань — підвищити боєготовність південнокорейських військових після нещодавніх артилерійських обстрілів Північної Кореї поблизу спірної ділянки міжкорейського морського кордону і нещодавніх випробувань північнокорейської зброї, включно з твердопаливною надзвуковою ракетою.

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Аналітики підкреслили, що напруженість на Корейському півострові зростає в останні тижні. Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що необхідно внести зміни до конституції Північної Кореї та зарахувати Південну Корею до числа "ворогів номер один" Пхеньяна.

Він також додав, що метою Північної Кореї більше не є мирне возз'єднання з Південною Кореєю. Понад 23 січня стало відомо, що в Пхеньяні знесли ту "Арку Возз'єднання", яка символізувала прагнення до возз'єднання Півночі та Півдня.

Раніше повідомлялося, що північнокорейські балістичні ракети, які були надані Збройним силам РФ, можуть зустрітися з американськими комплексами Patriot в Україні. На думку аналітиків, лідеру КНДР Кім Чен Ину варто занепокоїтися, оскільки ці ЗРК ефективні проти російських "Іскандерів" та їхніх північнокорейських аналогів.