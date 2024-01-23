Привід для занепокоєння: як ракети КНДР "проходять перевірку" в реальній війні, — Bloomberg

Комплекси Patriot на озброєнні ЗСУ досі були здебільшого ефективні проти російських "Іскандерів", зазначили експерти CSIS. Також вони можуть бути досить ефективними й проти їхніх північнокорейських аналогів.

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Збройні сили РФ під час чергового обстрілу міст України застосували північнокорейські балістичні ракети. У зв'язку з цим оглядачі Bloomberg зазначили, що після випробування цих ракет у бою, де вони можуть зустрітися з американськими комплексами Patriot, лідеру КНДР Кім Чен Ин може занепокоїтися.

У матеріалі йдеться про те, що північнокорейські ракети, відправлені наразі, схожі за розмірами та динамікою польоту на російські ракети тактичних комплексів "Искандер". Тим часом у доповіді Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) було сказано, що американська система ППО Patriot дотепер була здебільшого ефективною у протидії російським ракетам.

Але в цьому випадку йдеться, ймовірно, про ракети KN-23 і KN-24, які могли надійти на озброєння РФ після звернення глави Кремля Володимира Путіна до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Ці системи можуть бути досить мобільними й мати прийнятну точність, однак для успішного ураження цього може бути недостатньо.

Річ у тім, що комплекси Patriot, які здатні протистояти російським "Іскандерам", також можуть бути вельми ефективними проти їхніх північнокорейських аналогів. Таку думку висловив науковий співробітник проєкту з протиракетної оборони в CSIS Шаан Шайх.

"Система протиракетної оборони Patriot має бути здатна перехоплювати балістичні ракети малої дальності Північної Кореї з огляду на її ефективність проти російських "Іскандерів", — підкреслив експерт.

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Тим часом дані отримані лідером КНДР про ефективність своєї зброї в реальних бойових умовах, можуть допомогти йому вдосконалити свої системи озброєнь і, зокрема, в плані озброєння ракетного. Дані також можуть допомогти йому покращувати стратегії та схеми майбутніх нападів, про що заявили в Держдепартаменті США.

"Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також дає КНДР цінні технічні та військові відомості", — ідеться у спільній заяві Держдепу та представників близько 50 країн.

Водночас застосування північнокорейських ракет призведе до скорочення запасів перехоплювачів для батарей Patriot та інших систем ППО в Україні, що підвищить кількість успішних ударів росіян. У зв'язку з цим члени НАТО зобов'язалися збільшити виробництво і закупити 1000 ракет Patriot для посилення ППО України на суму 5,5 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї провели випробування підводного безпілотника Haeil-5-23 у відповідь на спільні навчання США, Японії та Південної Кореї. Пхеньян заявив, що бойова частина випробуваної торпеди може бути ядерною.