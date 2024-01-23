Повод для беспокойства: как ракеты КНДР "проходят проверку" в реальной войне, — Bloomberg

Комплексы Patriot на вооружении ВСУ до сих пор были в основном эффективны против российских "Искандеров", отметили эксперты CSIS. Также они могут быть весьма эффективны и против их северокорейских аналогов.

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Вооруженные силы РФ во время очередного обстрела городов Украины применили северокорейские баллистические ракеты. В этой связи обозреватели Bloomberg отметили, что после испытания этих ракет в бою, где они могут встретиться с американскими комплексами Patriot, лидеру КНДР Ким Чен Ын может забеспокоиться.

В материале говорится, что северокорейские ракеты, отправленные на данный момент, похожи по размерам и динамике полета на российские ракеты тактических комплексов "Искандер". Между тем в докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) было сказано, что американская система ПВО Patriot до сих пор была в основном эффективна в противодействии российским ракетам.

Но в данном случае речь идет, вероятно, о ракетах KN-23 и KN-24, которые могли поступить на вооружение РФ после обращения главы Кремля Владимира Путина к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Эти системы могут быть достаточно мобильными и обладать приемлемой точностью, однако для успешного поражения этого может быть недостаточно.

Дело в том, что комплексы Patriot, которые способны противостоять российским "Искандерам", также могут быть весьма эффективны против их северокорейских аналогов. Такое мнение высказал научный сотрудник проекта по противоракетной обороне в CSIS Шаан Шайх.

"Система противоракетной обороны Patriot должна быть способна перехватывать баллистические ракеты малой дальности Северной Кореи, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров", — подчеркнул эксперт.

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Между тем, данные полученные лидером КНДР об эффективности своего оружия в реальных боевых условиях, могут помочь ему усовершенствовать свои системы вооружений и, в частности, в плане вооружения ракетного. Данные также могут помочь ему улучшать стратегии и схемы будущих нападений, о чем заявили в Госдепартаменте США.

"Использование Россией баллистических ракет КНДР на Украине также дает КНДР ценные технические и военные сведения", — говорится в совместном заявлении Госдепа и представителей около 50 стран.

В то же время применение северокорейских ракет приведет сокращению запасов перехватчиков для батарей Patriot и других систем ПВО в Украине, что повысит количество успешных ударов россиян. В связи с этим члены НАТО обязались увеличить производство и закупить 1000 ракет Patriot для усиления ПВО Украины на сумму 5,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее провели испытания подводного беспилотника Haeil-5-23 в ответ на совместные учения США, Японии и Южной Кореи. Пхеньян заявил, что боевая часть испытуемой торпеды может быть ядерной.