У КНДР випробували нову маневрену твердопаливну балістичну ракету

Метою випробувань була перевірка характеристик гіперзвукової ракети середньої дальності й надійність її нових багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги.

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У Північній Кореї випробували нову ракету, оснащену гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Kcnawatch.

Випробування нової ракети пройшло 14 січня. Його провело ракетне управління Північної Кореї.

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"Управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою. Метою випробувань було перевірити планомірні та маневрені характеристики гіперзвукової маневреної керованої бойової частини середньої дальності й надійність нових багатоступеневих твердопаливних двигунів великої тяги", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що випробування пройшли успішно, а пробний вогонь ніяк не вплинув на сусідні держави, зокрема, "не мав нічого спільного з регіональною ситуацією".

Ракетна адміністрація пояснила, що випробування є частиною регулярної діяльності адміністрації та її афілійованих оборонних наукових інститутів із розробки потужних систем зброї.

Нагадаємо, що військовий оглядач Денис Попович повідомив, що збільшення кількості ракет, які може запустити РФ, є викликом навіть для українських регіонів, прикритих ЗРК Patriot і SAMP-T. Ракети від КНДР можуть ускладнити роботу для ППО України.

Раніше Попович говорив, що північнокорейська ракета KN-23 є калькою "Іскандера". Однак є припущення про те, що вона є поліпшеною версією "Іскандера".