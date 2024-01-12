Росія, використовуючи ракети КНДР, розкриває військові секрети Північної Кореї, — Newsweek

Ракетна програма КНДР оповита таємницею, і західна розвідка знає не так багато про ракетні розробки Пхеньяна. Їх використання в Україні дозволить визначити їхню якість і точність, вважає експерт Фабіан Гінц.

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Використання Росією для атаки по території України балістичних ракет північнокорейського виробництва може відкрити важливу нову інформацію про таємні ракетні програми КНДР. Про це йдеться в матеріалі Newsweek.

На початку 2024 року Білий дім заявив, що РФ почала застосовувати балістичні ракети й пускові установки, отримані від Північної Кореї, проти України.

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"Наша інформація вказує на те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет", — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Пізніше в США завили, що РФ використала для ударів по Україні 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року балістичні ракети КНДР.

"Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також дає КНДР цінну технічну та військову інформацію", — ідеться в заяві.

На думку наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца, розгортання північнокорейських ракет в Україні може отримати велику кількість інформації та розвідданих.

"Ракетна програма Північної Кореї оповита таємницею, і західна розвідка, найімовірніше, знає набагато менше про ракетні розробки Пхеньяна порівняно з такими країнами як Іран. Навіть без дослідження уламків ракети можна багато чого дізнатися про робочий профіль польоту ракет, включаючи їхню дальність, те, як вони літають, і наскільки ефективна проти них західна ППО", — сказав він Newsweek.

Він зауважив, що, виходячи з цього, можна розробити й удосконалити системи західного виробництва, такі як Patriot, для боротьби з цією загрозою.

"Їх використання в Україні також може бути корисним для визначення якості північнокорейського виробництва ракет, наскільки точні ракети в бойових умовах. Розбираючи уламки ракети, також можна було б відкрити подробиці про те, як працює система наведення, наскільки вона вдосконалена, а також інформацію про ракету", — сказав Гінц.

За його словами, можна також оцінити якість електроніки КНДР, її походження та ланцюгів постачання, зокрема чи задіяні в цьому посередники.

"Мати можливість подивитися на них зблизька було б дуже цінно. Це допоможе визначити, скільки іноземних засобів отримує Пхеньян для своїх ракет", — говорить експерт.

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук на засіданні Ради Безпеки ООН у середу заявив, що Пхеньян використовував Україну як "полігон для випробувань своїх ядерних ракет".

"Введення північнокорейських ракет у війну в Україні має значний вплив на глобальне нерозповсюдження ядерної зброї", — додав він.

Балістичні ракети РФ від КНДР

На початку січня іноземні журналісти писали, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети й пускові установки. За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, РФ уже використовувала ці ракети для ударів по території України.

За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, Північна Корея передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снаряди для реактивних систем залпового вогню, міни.

За інформацією російських провоєнних Telegram-каналів, бійці ЗС РФ скаржаться на "недольоти" й "перельоти" північнокорейських боєприпасів і говорять про низьку якість пороху.