Россия, используя ракеты КНДР, раскрывает военные секреты Северной Кореи, — Newsweek

Ракетная программа КНДР окутана тайной, и западная разведка, знает не так много о ракетных разработках Пхеньяна. Их использование в Украине позволит определить их качество и точность, считает эксперт Фабиан Гинц.

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Использование Россией для атаки по территории Украины баллистических ракет северокорейского производства может открыть важную новую информацию о тайных ракетных программах КНДР. Об этом говорится в материале Newsweek.

Так, в начале 2024 года Белый дом заявил, что РФ начала применять баллистические ракеты и пусковые установки, полученные от Северной Кореи, против Украины.

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"Наша информация указывает на то, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет", — заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Позже в США завили, что РФ использовала для ударов по Украине 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года баллистические ракеты КНДР.

"Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также дает КНДР ценную техническую и военную информацию", — говорится в заявлении.

По мнению научного сотрудника Международного института стратегических исследований Фабиана Гинца, развертывание северокорейских ракет в Украине может получить большое количество информации и разведданных.

"Ракетная программа Северной Кореи окутана тайной, и западная разведка, скорее всего, знает гораздо меньше о ракетных разработках Пхеньяна по сравнению с такими странами, как Иран. Даже без исследования обломков ракеты можно многое узнать о рабочем профиле полета ракет, включая их дальность, то, как они летают и насколько эффективна против них западная ПВО", — сказал он Newsweek.

Он отметил, что исходя из этого, можно разработать и усовершенствовать системы западного производства, такие как Patriot, для борьбы с этой угрозой.

"Их использование в Украине также может быть полезным для определения качества северокорейского производства ракет, насколько точны ракеты в боевых условиях. Разбирая обломки ракеты, также можно было бы открыть подробности о том, как работает система наведения, насколько она усовершенствована, а также информацию о ракете" — сказал Гинц.

По его словам, можно также оценить качество электроники КНДР, ее происхождение и цепочек поставок, в частности задействованы ли в этом посредники.

"Иметь возможность посмотреть на них вблизи было бы очень ценно. Это поможет определить, сколько иностранных средств получает Пхеньян для своих ракет", — говорит эксперт.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук на заседании Совета Безопасности ООН в среду заявил, что Пхеньян использовал Украину как "полигон для испытаний своих ядерных ракет".

"Введение северокорейских ракет в войну в Украине имеет значительное влияние на глобальное нераспространение ядерного оружия", — добавил он.

Баллистические ракеты РФ от КНДР

В начале января иностранные журналисты писали, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты и пусковые установки. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, РФ уже использовала эти ракеты для ударов по территории Украины.

По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова, Северная Корея передала России артиллерийские снаряды, боекомплекты, снаряды для реактивных систем залпового огня, мины.

По информации российских провоенных Telegram-каналов, бойцы ВС РФ жалуются на "недолеты" и "перелеты" северокорейских боеприпасов и говорят о низком качестве пороха.