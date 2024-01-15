В КНДР испытали новую маневренную твердотопливную баллистическую ракету

Целью испытаний была проверка характеристик гиперзвуковой ракеты средней дальности и надежность ее новых многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги.

Related video

В Северной Корее испытали новую ракету, оснащенную гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. Об этом сообщает местное СМИ Kcnawatch.

Испытание новой ракеты прошло 14 января. Его провело ракетное управление Северной Кореи.

Важно

Россия, используя ракеты КНДР, раскрывает военные секреты Северной Кореи, — Newsweek

"Управление КНДР провело испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. Целью испытаний было проверить планомерные и маневренные характеристики гиперзвуковой маневренной управляемой боевой части средней дальности и надежность новых многоступенчатых твердотопливных двигателей большой тяги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания прошли успешно, а пробный огонь никак не повлиял на соседние государства, в частности, "не имел ничего общего с региональной ситуацией".

Ракетная администрация объяснила, что испытания являются частью регулярной деятельности администрации и ее аффилированных оборонных научных институтов по разработке мощных систем оружия.

Напомним, что военный обозреватель Денис Попович сообщил, что увеличение количества ракет, которые может запустить РФ, является вызовом даже для украинских регионов, прикрытых ЗРК Patriot и SAMP-T. Ракеты от КНДР могут усложнить работу для ПВО Украины.

Ранее Попович говорил, что северокорейская ракета KN-23 является калькой "Искандера". Однако есть предположение о том, что она является улучшенной версией "Искандера".