"Это однозначно угроза": ракеты от КНДР усложнят работу для ПВО Украины, — эксперт (видео)

Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что увеличение количества ракет, которые может запустить враг, является вызовом даже для украинских регионов, прикрываемых ЗРК Patriot и SAMP-T.

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Во время обстрелов Украины Россия, скорее всего, использует северокорейские ракеты KN-23. Их качество довольно низкое, но у ВС РФ их может быть много. Об этом рассказал "24 каналу" военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, это настоящий вызов для украинских военных.

"С военной точки зрения, это однозначно угроза. Вспомним, куда летели баллистические, крылатые ракеты Х-22, которые тоже нельзя сбить советскими комплексами, которые есть в нашем распоряжении. Они летели на запад и юг, то есть туда, где нет прикрытия Patriot", – сказал Попович.

По его словам, увеличение количества ракет, которые может запустить враг, является вызовом даже для украинских регионов, прикрываемых ЗРК Patriot и SAMP-T. Эти комплексы могут сбивать цели, но россияне осложняют их работу за счет эффекта массивности. Таким образом они хотят обрушить купол обороны.

Кроме того, по словам Поповича, есть угроза для территорий, которые не прикрыты западными системами. В любом случае, баллистическая ракета очень быстрая. Перехватить ее достаточно проблематично. Для этого требуется специальное оборудование.

"К сожалению, Северная Корея будет увеличивать поставки России, потому что это тоталитарные режимы. Они могут решить все одним взмахом пера", – сказал эксперт.

Денис Попович о ракетах КНДР (смотреть с 30 минуты)

Напомним, что ранее Попович говорил, что ракета KN-23, которая является калькой "Искандера". Однако есть предположения о том, что они являются улучшенной версией "Искандера". Военная помощь для России из Северной Кореи является серьезной проблемой. Необходимо искать ответы и пути, как это можно предотвратить.