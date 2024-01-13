"Це однозначно загроза": ракети від КНДР ускладнять роботу для ППО України, — експерт (відео)

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що збільшення кількості ракет, які може запустити ворог, є викликом навіть для українських регіонів, прикритих ЗРК Patriot і SAMP-T.

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Під час обстрілів України Росія, найімовірніше, використовує північнокорейські ракети KN-23. Їхня якість доволі низька, але у ЗС РФ їх може бути багато. Про це розповів"24 каналу" військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, це справжній виклик для українських військових.

"З військової точки зору, це однозначно загроза. Згадаймо, куди летіли балістичні, крилаті ракети Х-22, які теж не можна збити радянськими комплексами, які є в нашому розпорядженні. Вони летіли на захід і південь, тобто туди, де немає прикриття Patriot", — сказав Попович.

За його словами, збільшення кількості ракет, які може запустити ворог, є викликом навіть для українських регіонів, прикритих ЗРК Patriot і SAMP-T. Ці комплекси можуть збивати цілі, але росіяни ускладнюють їхню роботу за рахунок ефекту масивності. Таким чином вони хочуть обрушити купол оборони.

Крім того, за словами Поповича, є загроза для територій, які не прикриті західними системами. У будь-якому разі, балістична ракета дуже швидка. Перехопити її досить проблематично. Для цього потрібне спеціальне обладнання.

"На жаль, Північна Корея буде збільшувати поставки Росії, тому що це тоталітарні режими. Вони можуть вирішити все одним помахом пера", — сказав експерт.

Денис Попович про ракети КНДР (дивитися з 30 хвилини)

Нагадаємо, що раніше Попович говорив, що ракета KN-23, яка є калькою "Іскандера". Однак є припущення про те, що вони є поліпшеною версією "Іскандера". Військова допомога для Росії з Північної Кореї є серйозною проблемою. Необхідно шукати відповіді та шляхи, як цьому можна запобігти.